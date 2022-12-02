 

Тяжелый развод с Матросовым и тайный любовник: как живет звезда “Склифосовского” Куликова

02.12.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Имя Марии Куликовой знакомо многим зрителям. Она давно является одной из главных телезвезд страны и постоянно пополняет свою творческую копилку новыми работами. Поклонники регулярно видят актрису на экранах, но почти ничего не знают о ее личной жизни. Несколько лет назад звезда пережила непростой развод и теперь предпочитает не говорить о личном.

Будущая артистка появилась на свет в 1977 году и выросла в творческой семье. Насмотревшись на отца, посвятившего жизнь пению, и бабушку, которая была деканом вокального факультета Гнесинки, Мария тоже решила связать жизнь с искусством. В школьные годы Куликова занималась в театральной студии, а после получения аттестата поступила в Щукинское училище.

Вскоре после окончания вуза актриса начала играть на сцене и сниматься. В 1999 году она дебютировала в фильме “Затворник” и с тех пор не прекращала блистать на экранах. Через несколько лет Мария получила главную роль в сериале “Две судьбы”, который буквально перевернул ее жизнь. Проект не только принес артистке известность, но и подарил любовь.

На съемках Мария Куликова сблизилась с коллегой Денисом Матросовым. Актеры закрутили роман еще во время работы над первым сезоном и быстро начали жить вместе. А через несколько лет в семье родился сын Иван. Публика считала творческий союз невероятно гармоничным и даже не предполагала, что он может рухнуть. Однако в 2015 году супруги неожиданно расстались.

Развод был долгим и проходил тяжело. Говорили, что инициатором разрыва стала Мария, но причин расставания она не называла. А вот Денис утверждал, что брак разрушили злые языки, обвинявшие его в неверности, и плотные рабочие графики. К счастью, актерам хватило мудрости расстаться мирно и сохранить хорошие отношения ради сына.

После разрыва Мария Куликова предпочла спрятать от любопытных глаз свою личную жизнь. Звезда не скрывает, что у нее есть избранник, но не называет его имени. Несколько лет назад появились слухи, якобы тайным любовником артистки является актер Виталий Кудрявцев. Однако сами актеры не комментируют сплетни.

Сейчас Марии Куликовой 45 лет. Она по-прежнему активно снимается и регулярно радует поклонников новыми ролями. Актриса обожает свою работу, но не меньшую роль в ее жизни играет семья. Она воспитывает 11-летнего сына, наслаждается гармонией в новых отношениях и живет в загородном доме неподалеку от экс-супруга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.21 / Еще один бывший: Пи Дидди поделился совместным фото с Дженнифер Лопес

15.06.21 / Фильтры для кофемашины – очень полезная штука в быту: советы по применению

17.12.21 / Пуэр снижает уровень сахара в крови в течение нескольких часов

19.10.22 / Рехаба как не бывало: Кара Делевинь представила свой сериал в Каннах

27.05.22 / Global Times – эксперименты Пентагона с использованием насекомых повышают риск возникновения нового биологического оружия

21.10.20 / Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и другие на онлайн-премьере сериала “Шерлок в России”

17.07.22 / Мнение: Российская vs. Украинская пропаганда в кино

26.05.22 / Версия об убийстве, пропавшая машина и мистические знаки: загадки трагической смерти Цоя

09.08.22 / Forbes – ВСУ мешают пойти в контрнаступление нехватка личного состава и «бумажные» танковые бригады

05.05.22 / В Университете Тафтса рассказали, как защитить суставы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика