Мнение: Нефть-матушка

Теперь и Пакистан, поглядев по сторонам, потребовал от России 40-процентную скидку на нефть. Пока ответ Пакистану – все объемы распределены, подождите. Кстати, может быть, и правда: хотя покупатели за российской нефтью в очередь не стоят, но нет танкеров. А потому отправить в Азию больше нефти невозможно – нечем.

«Поворот на Восток» – это блеф для скорбных умом зрителей федеральных каналов. Европейское направление торговли инфраструктурно обустраивалось сотни лет. Правда, оказалось, что разрушить его можно за гораздо более короткий срок, но азиатская инфраструктура вообще не выстроена. И будь даже на месте современной России более мощная страна, это задача на поколения и поколения. Китай свой «Шелковый путь» строит уже второе десятилетие и впереди у него не меньше. При том, что в этот проект вкладываются сотни миллиардов и триллионы.

Поэтому инфраструктурная необеспеченность азиатской торговли России есть данность, и никакие победные рапорты записных вралей этого не изменят.

Никакой адекватной замены провалу на европейском рынке ожидать не приходится. В лучшем случае удастся заместить несколько десятков процентов от выпавших в Европе объемов.

Азиаты все это прекрасно понимают, и пользуются прекрасной возможностью. Пакистан – не последний «партнер», который будет выкручивать руки морским узлом.

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Bloomberg сообщает, что средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9-11,5 млн до $15 млн. В пересчете на баррель это составляет примерно $20.

В случае, если поставку оплачивает продавец (то есть, условия поставки CIF по Инкотермс), то к колоссальной скидке, которую требуют покупатели российской нефти, и которая доходит до 25-30 долларов за баррель, нужно добавлять еще и 20 долларов за перевозку. При цене в районе 60 долларов за баррель это уже ниже рентабельности. При таких показателях мы внезапно можем увидеть уникальное явление – отрицательную цену за российскую нефть.

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