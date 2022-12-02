 

Меган Фокс и Machine Gun Kelly представили коллекцию лаков для ногтей

02.12.2022, 16:03, Разное
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32-летний Machine Gun Kelly привлек подходящего партнера для создания новой коллекции лаков собственного бренда UN/DN LAQR — свою невесту Меган Фокс. Свежая линейка получила название Fox и вдохновлена драгоценными камнями. Коллекция включает пять оттенков (лазурно-голубой, малахитово-зеленый, рубиново-красный, сиренево-фиолетовый и переливающийся блестящий), а также матовый топ. Кстати, зеленый оказался любимым оттенком самой Меган.

Он обладает сильной сексуальной энергией, которая помогает мне чувствовать себя в согласии с моим сердцем и моими истинными желаниями, – сказала она в интервью Allure.

Напомним, что собственный бьюти-бренд UN/DN LAQR Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) запустил в 2021 году. По словам рэпера, он начал экспериментировать с разноцветными лаками для ногтей еще будучи подростком, поэтому продукты UN/DN LAQR подходят как для женщин, так и для мужчин, которые не боятся самовыражаться.

Напомним, что Machine Gun Kelly и Меган Фокс познакомились на съемочной площадке фильме Рэндалла Эммета “Полночь на злаковом поле”. Рэпер сделал предложение своей возлюбленной в середине января этого года. Новоиспеченная невеста рассказала, что сначала влюбленные “выпили кровь друг друга”, а затем она сказала заветное “да”.


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