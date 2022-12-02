 

Дженнифер Гарнер вместе с 17-летней дочерью посетили прием в Белом доме

02.12.2022, 16:02, Разное
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17 лет старшей дочери актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека исполнилось вчера. Свой день рождения Вайолет отметила вместе со знаменитой мамой, посетив ужин ужин в Белом доме, где присутствовали и другие селебрити. Отметим, что Вайолет редко появляется на публике, поэтому ее новый выход произвел в сети настоящий фурор — фанаты Гарнер наперебой восхищаются девушкой и отмечают ее поразительное внешнее сходство с матерью.

Торжественный ужин состоялся в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги. На прием также были приглашены режиссер Баз Лурман, главный редактор американского Vogue Анна Винтур, певец Джон Ледженд с беременной женой Крисси Тейген и другие.

Напомним, что последний раз Гарнер появлялась на светском мероприятии с детьми в 2018 году. Тогда 50-летняя актриса открыла именную звезду на голливудской “Аллее славы”.

У бывших супругов Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека трое общих детей — помимо Вайолет они растят 13-летнюю Серафину и 10-летнего Сэмюэла. Актеры познакомились на съемках фильма “Перл-Харбор” в 2000 году, однако отношения между ними завязались только спустя два года на съемочной площадке картины “Сорвиголова”. В 2015 году пара разошлась, а окончательно оформила развод в 2018-м. В настоящее время Гарнер встречается с предпринимателем Джоном Миллером, а Бен счастлив в браке с Дженнифер Лопес.


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