Тренды стрижек на 2023 год: от бокс-боба до глубокого бокового пробора

Задумываетесь о смене имиджа на следующий 2023 год? Начните преображение с подбора новой прически. Вы можете решиться на кардинальные перемены и сделать новую стрижку. А можете поэкспериментировать с разными видами укладок. Вот какие тренды будут актуальными в 2023 году.

Эффект мокрых волос

Такая укладка была популярна на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. Появилась она благодаря знаменитостям.

В силу плотного графика у них попросту не хватало времени на создание эффектных укладок. Тогда стилисты упростили задачу и запустили тренд на «мокрые» волосы.

Неважно, чистые у вас волосы или нет и какой они длины. Достаточно зачесать локоны назад, равномерно распределить мусс — и прическа готова.

Бокс-боб

Возвращение в моду данной стрижки — это как дань уважения парикмахеру Видалу Сассуну. Именно он продумал такую концепцию прически с ровным срезом и острыми углами.

В классическом варианте должна быть челка (ровная длинная или “детская” короткая). Максимальная длина волос — до подбородка.

Высокие прически

Если вы задумываетесь над образом для новогодней вечеринки, для посещения корпоратива, тогда рассмотрите любой вариант высокой прически. Например, это может быть конский хвост или пучок на самой макушке.

Подобные укладки особенно пользуются спросом у тех женщин, которые хотят убрать морщины. Ведь благодаря натяжению волос растягивается кожа и таким образом разглаживаются морщины.

Глубокий боковой пробор

Девушки-зумеры практически всю жизнь делали себе ровные проборы посередине. Они посмеивались над миллениалами с их глубокими боковыми проборами, считая тех старомодными.

Забавно, но теперь миллениалы на высоте. Их укладка — тренд предстоящего года. Теперь модно зачесывать большую часть волос на одну сторону.

При наличии такого пробора особенно эффектно смотрятся вечерние укладки наподобие голливудских локонов.