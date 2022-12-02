 

Корнроу, «Корона» и двусторонняя: эффектные модели косичек на короткие волосы

02.12.2022, 15:50, Разное
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Косички по-прежнему в тренде, но если у вас короткие волосы, нет повода отказываться от модной и красивой прически. Даже на короткой длине можно создать замечательные стильные модели, и доказательством тому являются представленные ниже варианты.

Французские косы

Очень стильные косички (или косичка), за основу которых берется техника плетения из трех прядей.

Отделите их посередине, а затем с каждым витком прибавляйте по небольшой пряди с обеих сторон поочередно, пока ни будут вплетены все волосы.

В виде конского хвоста

Также очень симпатичная прическа на коротких и средних волоса. Отделите часть волос от макушки вертикально на затылочной зоне и разделите на три части. По бокам частей оставьте немного волос, чтобы сплести французскую косичку (для того, чтобы она плотнее фиксировалась у головы). Закрепите волосы резинкой, оставив кончики в виде хвостика.

Корнроу

Речь идет об африканских мелких косичках, которые заплетаются очень близко к коже головы. Используется движение снизу вверх, чтобы образовать непрерывный приподнятый ряд. Косички часто выполняются простыми прямыми линиями, как подразумевает этот термин, но они также могут быть стилизованы в сложных геометрических или криволинейных формах.

Двойная коса на челке

При наличии челки (например, челки-шторки) можно сделать очень красивую прическу, состоящую из двух косичек. Сделайте ровный пробор и каждую из частей волос заплетите французским плетением так, чтобы косичка плотно прилегала к голове.

В форме короны

Принцип плетения тоже французский или половинной косы по принципу колоска. Отделите пряди сверху по центру головы и сплетите две косички, выходящие из одной точки и направленные в разные стороны, чтобы образовалась корона.

Двусторонняя

Красивая прическа, которую вы можете выполнить довольно быстро. Разделите волосы вертикальным пробором сзади и заплетите каждую из частей французским плетением, начиная снизу вверх. Нижние короткие пряди, не вошедшие в плетение, соберите в хвостики.


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