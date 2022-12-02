Мнение: Бюджетное кино

Министерство культуры России утвердило список тематики фильмов, на сьемки которых в 2023 году будет выделено 11,6 млрд бюджетных рублей.

Вот о чем будут фильмы, которые поддержит минкульт:

– «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира»;

– «Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории»;

– «Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России»;

– «Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информацией, формирование собственного мышления»;

– «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции».

Кроме того, минкульт поддержит деньгами фильмы о семье и детях, российской науке, «историях сильных личностей современной России» и развитии Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в перечень приоритетных тем вошли «мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей» и «духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России».

В СССР все фильмы снимались на бюджетные деньги. И тогда фильмы делились на хорошие и плохие. Сейчас другие времена, и, похоже, пора вводить такую градацию фильмов:

хорошие

плохие

бюджетные.

И, видимо, придется вводить обязательный коллективный просмотр бюджетных фильмов в трудовых коллективах, в ВУЗах и школах. Иначе, думаю, что на эти фильмы мало кто будет ходить добровольно.

А еще мне интересно, что это за фильмы об «историях сильных личностей современной России»? Это фильмы типа книжной серии ЖЗЛ, к примеру, про Путина? Или про Пригожина с Кадыровым?

Рис. отсюда и отсюда

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