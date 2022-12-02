 

Мнение: Жилфонд по времени строительства, солярии в жилых домах и преимущества небольших инвесторов

02.12.2022, 15:35, Разное
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1. Блогер zemfort1983 пишет, когда было построено ныне используемое в России жильё (ссылка):
 
Из общего жилищного фонда (4,015 миллиардов квадратных метров) 2 % (75 миллионов) приходится на дореволюционные постройки, 61 % на советские (2,445 миллиарда) и 37 % на постсоветские (1,495 миллиарда).

Из этих цифр можно сделать вывод, что темпы строительства в современной России весьма высокие. С учётом того, что старое жильё постепенно выбывает из-за ветхости, лет через десять основная часть жилья в стране будет уже капиталистической постройки.

2. Судя по новостям, россияне озабочены отнюдь не тем, где бы достать последнего ежа на пропитание (ссылка):
 
C 1 декабря 2022 года россиянам разрешили устанавливать частные хаммамы и солярии в квартирах жилых домов. Об этом говорится в поправках, которые были внесены в соответствующий приказ МЧС.

Согласно документу «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», запрет на бани и сауны продолжает действовать. Исключение составляют только хаммамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны.

Лично я, трезво представляя себе уровень ответственности строителей и владельцев квартир, воспринимаю эту новость без радости. «Пожар в борделе во время наводнения» я бы предпочёл видеть в юмористическом комиксе, а не у своего соседа выше этажом.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю о преимуществах небольших инвесторов и региональных игроков. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Рязань — хороший город, у меня дед из тех мест. Любил Есенина, тоже выходца из Рязани, его большой портрет у нас дома висел. Впрочем, мой дед и Сергей Есенин были из деревни, а Рязань сейчас — практически мегаполис, полмиллиона человек. Размер стабилен, как было 530 тысяч при распаде СССР, так и осталось.
 
А вот свежие новости: аренда комнат приносит в Рязани 15% годовых (ссылка). В Кирове — 16%, в Вологде и Ульяновске — 14%. Для сравнения, в Петербурге — 5%, в Москве — 4%…

Источник: Место для дискуссий


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