 

«Стройте капитализм и дружите с Америкой»: в архиве найдено завещание Ленина

02.12.2022, 15:33, Разное
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На сайте Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) опубликована виртуальная выставка, посвящённая столетию создания СССР. Среди более чем ста документов особое внимание исследователей привлекло рукописное завещание Владимира Ленина, которое было составлено «вождём мирового пролетариата» за две недели до смерти.

«Сейчас уже понятно, что у социализма и коммунизма будущего нет. Хватит проводить эксперименты, надо просто работать. Стройте капитализм, дружите с Америкой, иначе потеряете страну», – писал Ленин в начале января 1924 года. 

Согласно последней воле советского лидера, его завещание должно было быть оглашено на XIII съезде РКП(б) и опубликовано во всех центральных газетах, но по инициативе Иосифа Сталина и Льва Троцкого документ был полностью отредактирован – несмотря на имеющиеся противоречия, руководители СССР объединились для сохранения социализма.  В итоге, в мае 1924 года Надежда Крупская зачитала «письмо к съезду», к составлению которого Ленин не имел никакого отношения.

«Ленин проявил удивительную прозорливость, перед своей кончиной он осознал всю ущербность плановой советской экономики. Если бы его тогда послушались, то сейчас Россия была бы самой богатой страной в мире», – написал в своём Telegram-канале писатель Дмитрий Пучков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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