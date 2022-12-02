Скандалы: Третий звонок

Сможет ли экс-банкир Алексей Хотин вернуться в топ богачей России

2019 год оказался последним, когда Алексей Хотин занимал строку в рейтинге богатейших людей России, составленном Forbs: 154-е место с капиталом $700 млн. Он известен как владелец совладелец банка «Югра», владелец недвижимости в Москве: знаменитого отеля Four Seasons Hotel Moscow (бывшая советская гостиница «Москва», расположенная рядом с Кремлем), торгового центра «Горбушкин двор» (прежняя Горбушка). Теперь Хотина в списке двухсот богачей нет — он под следствием больше трех лет. Теперь Алексея Хотина обвиняют еще и в уклонении от уплаты налогов.

Скандал в «Югре»

Летом 2017 года ЦБ разобрался с деятельностью банка «Югра», и отозвал у него лицензию. «Дыра» в его балансе тогда составляла 7,04 млрд рублей. Задолженность перед физическими лицами по вкладам превышала 1,4 млрд руб. Регулятор выяснил, что на 1 июля почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры». Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин.

Весной 2019 года господин Хотин был задержан. Его и других фигурантов дела поместили под домашний арест. Следствие предположило, что обвиняемые в период 2014–2017 годов похитили деньги из банка «Югра» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям.

Речь шла уже о растрате 23 млрд руб, совершенной Алексеем Хотиным при участии привлеченных им трех других финансистов: Нефедов, Шиляев и Чернова согласились принять участие в преступлении, как отметил прокурор, «чтобы улучшить собственное материальное положение». При этом сами банкиры не считали выданные кредиты фиктивными. В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других экс-руководителей банка на сумму 7,9 млрд рублей. В мае того же года – еще на 5,6 млрд руб.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Хотина и других подсудимых по делу банка «Югра» продолжается, за это время сумма заявленного ранее ущерба потерпевшими в суде сократилась, и теперь составляет около 17 млрд руб.

Госбанк

В январе 2022 года Россельхозбанк (РСХБ), в свою очередь кредитовавший экс-совладельца «Югры» Алексея Хотина, заявил, что намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Непрофильные для РСХБ активы стоят около 11 млрд руб. Не вполне понятно, почему реакция госбанка так запоздала? РСХБ, в котором активно сотрудничали со структурами Хотина, предположили, что они могут выйти из положения не через банкротство, а через реализацию залога? Но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности, поэтому кредитор постарался бы скорее продать их на торгах. Ситуация в экономике с тех пор изменилась, у РСХБ появились проблемы поважнее, и ни свежей информации, ни ответа на эти вопросы пока не последовало.

Нефтянка

Тем временем прокуратура вникла в методы работы АО «Русь-Ойл». Компания была образована в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Имеет юридический алрес в Москве, но база ЕГРЮЛ предупреждает о недостоверности сведений о местонахождении и адресе. Гендиректором является Сергей Подлисецкий, уставный капитал — 10 тыс руб.

Генпрокуратура установила, что в группу компаний «Русь-Ойл», созданной Алексеем Хотиным «по признаку общего владельца», в разный период времени вошли примерно 75 юридических лиц. Выяснилось, что «Русь-Ойл» неаккуратно платила налоги: по итогам 2021 года, например, нулевые суммы стоят в графах «налог на прибыль», «налог на имущество». «Русь-Ойл» уклонилось от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Уплачен, правда, НДС – 247 тыс руб.

В настоящее время ряд структур холдинга находятся под угрозой банкротства: начата процедура в отношении нефтяной компании «Дулисьма». Например, суд не согласился с расчетом НДС. АО «НК Дулисьма» «предъявило к вычету суммы по взаимоотношениям с ООО «НГДУ Дулисьминское» в сумме более 477 млн руб. В решении суда говорится: «Условия договоров, а также установленные в ходе проверки факты в совокупности свидетельствуют о создании формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров (работ, услуг), а также о создании условий для пользования денежными средствами на протяжении длительного времени». И далее: «Проверкой установлено, что АО «НК «Дулисьма» и ООО «НГДУ Дулисьминское» контролируются единым центром принятия решений АО «Русь-Ойл».

Подобных решений в судебной базе – десятки. Согласно множеству уже вступивших в законную силу постановлениий арбитражных судов в 2019–2022 годах и решениям ФНС о привлечении должников к налоговой ответственности, именно господин Хотин «является бенефициарным владельцем и контролирующим лицом группы компаний «Русь-Ойл».

Обстоятельства уклонения от уплаты налогов были установлены, в частности, в рамках дела о банкротстве ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское», с помощью которой легализовались доходы, полученные преступным путем.

Теперь генеральная прокуратура подсчитала претензии, и хочет взыскать с Алексея Хотина ущерб в размере 169 млрд 376 млн руб, связанный с неуплатой налогов подконтрольной бизнесмену группой компаний «Русь-Ойл». Требования направлены в Замоскворецкий районный суд города Москвы, Обеспечить взыскание прокуроры рассчитывают за счет передачи в собственность РФ акций и долей входящих в группу юридических лиц. Упомянутые «Дулисьма» и «Майорское» входят в список структур предприятия «Русь-Ойл», акции и доли которых планируется обратить в доход государства.

«Банковские» дела не стерли Алексея Хотина со страниц деловой прессы. Третий, «налоговый» иск, может завершить карьеру бывшего минского суворовца…

Валерия Тихонович

Оригинал материала: “Наша Версия”