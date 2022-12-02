У россиянина в загранпаспорте нашли 16 фальшивых штампов

В Финляндии задержан россиянин с 16 поддельными штампами в загранпаспорте. Мужчина незаконно пребывал в шенгенской зоне, пытаясь остаться в Европе на более долгое время.

Незаконное пересечение границ или нелегальное пребывание в той или иной стране являются одними из самых распространенных нарушений в международном праве. Однако случай, произошедший на пограничном пункте Нуйямаа в финском Лаппеенранте, удивил даже бывалых сотрудников. У житель Российской Федерации выявили сразу 16 поддельных штампов в его загранпаспорте.

Такое количество фальшивых отметок в документах стало рекордным. Подозрения относительно путешествующего по Европе россиянина у финских пограничников возникли во время прохождения им паспортного контроля. Служащих пункта удивило количество поездок мужчины в зону действия Шенгенского договора и назад. Перепроверив его заграничный паспорт, они выявили подлог.

Как сообщают СМИ Финляндии, ссылаясь на пресс-центр погранслужбы страны, благодаря визе для посещения Франции, россиянин мог в течение трех месяцев беспрепятственно проживать в Европе. Однако на момент задержания этот период был превышен гражданином РФ на 38 суток. Наличие поддельных штампов в загранпаспорте житель аргументировал стремлением подольше оставаться в ЕС. В его дальнейших планах была поездка в Италию, которая, однако, не совершится. Из-за нарушения законодательства стран Евросоюза, ему на два года запретили въезд в страны Шенгенского договора.