 

Умела писать – Личное мнение

02.12.2022, 15:00, Разное
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Голенька Бузова заявила Иде Галич, что в школу она пошла в пять лет, а писать научилась в два года.

Не верите? Зря — не будет же Оля врать!


Умела писать в 2 года. А чего добилась ты? Фото: Соцсети

Вот лично я Бузовой всегда верю. Читать-писать научилась, когда другие дети ещё толком не говорят, а потом — чего зря время терять? — пошла в школу.

Вопрос однако в другом.

Если умеешь писать в два года, то ты, как минимум, станешь умным человеком. Пусть, не Нобелевским лауреатом по физике, но интеллектуалом.

Смотрю я на Бузову и думаю: Оль, а что потом-то случилось?

Почему из такой одарённой девочки, умеющей писать в два года, ты выросла в участницу Бузову? На каком этапе что-то пошло не так?

Насколько я помню, гОленька всем рассказывала, что и институт она окончила с красным дипломом. Значит, что-то произошло уже после.

Наверное, случилась какая-то душевная травма. Я знаю только об одной, когда распались Тарабузики. Одарённая Бузова выбрала одарённого Тарасова и соединилась с ним. А потом появилась красивая Костенко.

Ну и Бузова с утра стала выглядеть плохо и рассказывает теперь байки о том, что в 2 года писала-читала.

Давайте сравним себя с Бузовой — понятно, что никто не дотягивает до её уровня, но всё же. Во сколько лет вы научились читать и писать?

Источник: Лена Миро


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