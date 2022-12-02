Сносу нет

Исторические деревянные здания в центре Самары стремительно объявляют аварийными. Чтобы снести. А иногда они просто горят.

Настаивать на аварийности здания или доказывать отсутствие таковой стало частью градостроительной политики Самары. Причем доказывать приходится порой через суд. Так было в недавней громкой истории с Домом просвещенцев. Его аварийность оказалась выдуманной и выгодной группе интересантов. Прошлым летом обошлось без судебных разбирательств. Но история получилась не менее показательной. От сноса тогда было спасено 47 домов. Среди которых были объекты культурного наследия и ценные градоформирующие.

Специально созданной комиссии пришлось осмотреть в историческом центре города более сотни зданий, определенных под расселение и ликвидацию. Видимо, в категорию аварийных некоторые из них заносились не глядя. А буквально в эти дни суд рассматривает (и уже не в первый раз) очередное «аварийное» дело.

Первый этаж в крепком двухэтажном доме на улице Самарской, 90, — это самый центр города — семья Ильиных купила осенью 2020-го. Покупали прицельно — под медицинскую лабораторию «Гемотест». Перед этим провели мониторинг и выяснили: подобных заведений в Самаре не хватает.

Помещение подбиралось, исходя из требований франчайзера, а они весьма серьезные. На согласование руководству сети предоставили план здания, всю документацию по нему, фото внутри и снаружи. Одобрение было получено, предприниматели подписали с «Гемотестом» договор коммерческой концессии и оплатили взнос. Заключенный на пять лет, этот договор был привязан к конкретному адресу: Самарская, 90.

Для получения медицинской лицензии Ильиным требовалось сделать небольшую перепланировку внутренних помещений.

На этом этапе они и узнали, что дом аварийный. Новость рушила весь стройный план. А главное — как такое возможно? Ведь ни до оформления договора купли-продажи, ни во время проверки юридической чистоты объекта этот факт не всплывал.

В выписке из ЕГРП информации об аварийности тоже нет. На нее не указывает ни одна бумага из увесистого пакета документов, которые сдавались в МФЦ. Не говоря уже о состоянии самого помещения. Новые вводные о нем Ильиным сообщили соседи сверху. Второй этаж здания — жилой. С жильцами расположенной там квартиры перепланировку требовалось согласовать.

«Когда пришли к собственнику, — рассказывает Ольга Леонова, адвокат, — он им на голубом глазу сказал: а чего вы вкладываетесь? Еще лет пять назад нас вызывали в администрацию и сообщили, что расселят. Ильины заподозрили неладное и обратились ко мне. Я сделала адвокатский запрос в администрацию Ленинского района. Оттуда получила ответ, что дом в 2014 году межведомственной комиссией действительно признан аварийным и подлежащим сносу.

Специально, еще до направления запроса, я перелопатила весь интернет, просмотрела сайт администрации Ленинского района, администрации города — нигде не было информации о том, что дом аварийный».

Дом по адресу ул. Самарская, 90. Фото: Ольга Путилова / «Новая газета»

Люди, которые в то время жили на Самарской, 90, о возможном сносе, наверное, знали. Но не факт, что ставились в известность все последующие собственники. А помещение на первом этаже благополучно перепродавалось не единожды. В том числе, под один из пунктов выдачи Wildberries.

Последнюю сделку с участием Ильиных зарегистрировал, как и положено, Росреестр. Вопрос: если дом на самом деле так плох, как этого не заметили новые владельцы? Ведь они детально осматривали здание сами и приглашали серьезных экспертов. Ильины вместе с адвокатом начали разбираться. Выяснилось, что прежний собственник в 2019 году провел на первом этаже согласованную с районной администрацией перепланировку-реконструкцию, которая включала и противоаварийные работы. Заключение специалиста по инженерно-техническому обследованию конструкций с детальными фотографиями занимает несколько страниц (копия документа есть в редакции. — О. П.).

А вывод, если кратко, такой: проведенные работы соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым домам.

«Глядя на те документы, — продолжает Ольга Леонова, — мы понимаем, что в 2019 году они (бывшие хозяева) провели очень серьезную работу по реконструкции своего помещения и в целом всего здания. Там настолько мощно все сделано! Этого сейчас не видно, потому что все зашито панелями и гипсокартоном. Но внутри серьезная система — усилены все перекрытия, установлены массивные металлические конструкции. Минимальный размер швеллера — 18. Кто в этом разбирается, поймет».

Осталось уяснить два момента: зачем понадобилось проводить столь серьезные работы, если дом действительно определили под снос? И как в аварийном здании могли согласовать перепланировку в принципе? Что-то здесь не сходится. И второй этаж ясности не добавляет. После того как дом определили под расселение, его жильцам предоставили две квартиры — информация об этом есть на сайте областного минстроя. Позволю себе предположить, что благодаря этим квартирам, в том числе, дом при желании и расселят, и снесут. А уж как можно использовать освободившуюся землю в историческом центре! Поэтому признать здание аварийным для кого-то весьма выгодно.

Только Ильины в число выгодоприобретателей не попадают. Зато теряют серьезные деньги и рискуют не выполнить обязательства.

В этих условиях обращение в суд было неизбежным. А вот позиция последнего вызывает недоумение.

«Мы пригласили специалиста, который готовил заключение по нашему дому. Он очень убедительно выступил в судебном заседании, — говорит адвокат Леонова. — Предоставили все документы по проведенной в доме реконструкции. Судью это, похоже, не впечатлило. Она вызвала эксперта, который проводил судебную экспертизу. Я ее читала: в тексте везде пишется «состояние удовлетворительное, состояние хорошее». И неожиданный вывод: дом аварийный. Я не могла поверить своим глазам. А на суде единственное, что эксперт мог сказать — дому больше ста лет, чего вы хотите? Это меня просто убило! Мы ведь были абсолютно уверены, что назначенная судом экспертиза окажется профессиональной и беспристрастной.

Естественно, мы попросили о проведении повторной. Уже два заседания прошло, решение не принято».

Вдруг и эта экспертиза аварийность здания не подтвердит? А в своем нынешнем состоянии оно, даже будучи ценным градоформирующим объектом (ЦГФО), никак не защищено.

«Людей выселят, а дом просто-напросто подожгут, чтобы потом снести. В этом я больше чем уверена, — говорит Нина Казачкова, глава регионального отделения ВООПиК. — То есть просто тупо освобождают площадку. Пять кварталов, которые находятся напротив, планируют к застройке. И, конечно, хотят по максимуму убрать оттуда ЦГФО. Дом на Самарской небольшой двухэтажный, там только двое хозяев наверху и ребята, которые купили помещение на первом.

Я письмо в суд написала, что это ЦГФО, что в городе проблема с тем, чтобы бизнес брал такие дома. А тут и объект можно сохранить, и дать бизнесу развиваться. Ребята говорят: мы добросовестные собственники, мы заинтересованы сохранять здание. Суд отвечает: нет, дом у вас аварийный, будем сносить! Представляете? Вот он — малый бизнес, который надо развивать. А их по судам заставляют ходить».

Одна из улиц Самары. Фото: Сергей Тарасов / ТАСС

Что же до статуса ЦГФО — то как раз он и может сыграть с домом злую шутку. Перечень ценных объектов, которые формируют городское пространство, в Самаре давно сформирован. Но его никак не могут утвердить. И пока этот процесс затягивается, любой дом из ЦГФО, если он признан аварийным, можно снести безо всяких последствий.

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