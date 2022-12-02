“Начала беспокоиться, что привыкла к одиночеству”: Дрю Бэрримор намекнула на новый роман

Похоже, спустя 6 лет после развода с экс-супругом Уиллом Копельманом 47-летняя Дрю Бэрримор, наконец, готова к новым отношениям. Об этом она рассказала в эфире четвертого эпизода своего авторского ток-шоу, гостьей которого стала актриса Вупи Голдберг.

Последний раз, когда ты была здесь, мы обе были одиноки. Ты ни с кем не встречалась. А сейчас? Я — да, – выпалила Бэрримор. – Поскольку прошло так много лет. И я начала немного беспокоиться, что привыкла к одиночеству.

Отметим, что Дрю не раскрыла личность нового бойфренда, но ранее в начале октября она признавалась, что ищет парня на сайтах знакомств, а также показала фото профиля, которое использует в дейтинг-приложениях. Поэтому вполне возможно, что избранник актрисы далек от голливудской тусовки.

Со своим бывшим мужем, арт-консультантом Уиллом Копельманом, Дрю Бэрримор развелась в 2016 году. Они прожили вместе 5 лет и родили двух дочерей: в 2012 году на свет появилась Олив, а в 2014-м — Фрэнки. Ранее Дрю признавалась, что с момента болезненного развода у нее не было интимных отношений в течение нескольких лет.