 

Андрей Мерзликин, Тина Канделаки, Дмитрий Дюжев и другие гости премии “Событие года”

02.12.2022, 14:40, Разное
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Накануне в столице прошла одна из главных премий в области кино и телевидения — “Событие года – 2022”. Лауреатами стали Андрей Мерзликин, Светлана Иванова, Сергей Пускепалис, трагически погибший в автомобильной аварии в сентябре, и другие звезды отечественного кинематографа. Хозяйкой премии выступила основатель и главный редактор “КиноРепортера” Мария Лемешева, а среди именитых гостей засветились Дмитрий Дюжев, Тина Канделаки, Дмитрий Дибров, Клим Шипенко, Александр Домогаров, Юрий Антонов, Петр Буслов, Алексей Чадов, Анна Чурина, Иван Добронравов и другие.

Юбилейную премию “Событие года” можно посмотреть на официальном RUTUBE-канале “КиноРепортера”. 

Андрей МерзликинТина КанделакиДмитрий ДюжевSTНикита ТарасовДмитрий ДибровВиктор СухоруковМария ЛемешеваАнна ЧуринаОльга КабоЛина Дембикова


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