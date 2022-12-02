Андрей Мерзликин, Тина Канделаки, Дмитрий Дюжев и другие гости премии “Событие года”

Накануне в столице прошла одна из главных премий в области кино и телевидения — “Событие года – 2022”. Лауреатами стали Андрей Мерзликин, Светлана Иванова, Сергей Пускепалис, трагически погибший в автомобильной аварии в сентябре, и другие звезды отечественного кинематографа. Хозяйкой премии выступила основатель и главный редактор “КиноРепортера” Мария Лемешева, а среди именитых гостей засветились Дмитрий Дюжев, Тина Канделаки, Дмитрий Дибров, Клим Шипенко, Александр Домогаров, Юрий Антонов, Петр Буслов, Алексей Чадов, Анна Чурина, Иван Добронравов и другие.

Юбилейную премию “Событие года” можно посмотреть на официальном RUTUBE-канале “КиноРепортера”.

Андрей Мерзликин Тина Канделаки Дмитрий Дюжев ST Никита Тарасов Дмитрий Дибров Виктор Сухоруков Мария Лемешева Анна Чурина Ольга Кабо Лина Дембикова