 

Вязаный костюм и широкий ремень на талии: элементы гардероба в стиле 70-х, которые будут суперактуальны в 2023 году

02.12.2022, 14:25, Разное
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Наверняка вы не станете спорить с тем, что мода периодически возвращается в своей базовой концепции с использованием новых элементов. Поэтому выражение о том, что новое – это хорошо забытое старое, является верным. Тренды семидесятых годов являются очень привлекательными, поэтому есть смысл использовать их в наступающем 2023 году. Если хотите быть модными и стильными, обратите внимание на описанные ниже элементы гардероба.

Платье в сочетании с брюками

Очень стильный многослойный образ можно создать, соединив платье с брюками. В семидесятых годах прошлого века такой комплект был очень модным, сегодня его также можно использовать для того, чтобы выглядеть стильно и эффектно.

Вязаный костюм

Вязаные вещи снова вернулись на модные вершины гораздо раньше, а вязаный костюм стал трендовым только нынешней осенью, поэтому интервал его отсутствия был достаточно длительным. Брюки и удлиненный свитер отлично сочетаются между собой, поскольку изготовлены из одной пряжи. Единственным различием может быть способ вязки (допускаются разные узоры), что добавляет костюму эффектности и стильности.

То же самое можно сказать о костюме из юбки и свитера, жилета или любого другого вязаного верха. Смотрится такой наряд не менее оригинально и привлекательно. Можно использовать разные расцветки, имеются в виду как однотонные, так и цветные изделия с характерным для вязки узором.

Широкий ремень на талии

Юбки миди и макси в период семидесятых годов носили исключительно на талии (ношение на бедрах исключалось), поэтому стало необходимым подчеркнуть талию широким ремнем. Мода на толстые ремни продержалась довольно долго, вплоть до конца восьмидесятых, и вот она снова с нами. Многие представительницы прекрасного пола будут ей очень рады, поскольку она подчеркивает стройность талии и фигуры в целом.

Платки и береты

Очень симпатично смотрятся эти головные уборы в дополнение к стильному образу. Они дополняют его женственностью, нежностью, красотой и даже дерзостью (в зависимости от способа завязывания платка). Выберите аксессуар, который больше всего вам импонирует и сочетается с другими предметами одежды, и вы увидите, как преобразится в лучшую сторону ваш лук.

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Жилет

Мужские жилеты стали трендовыми в семидесятых прошлого века, сегодня они снова в моде, и это замечательно. достаточно одного этого предмета одежды для того, чтобы образ был кардинально изменен.

Вы можете использовать жилет для делового лука, а также можете его сочетать с любыми другими вещами (можно совмещать не один, а несколько стилей, это будет круто).

Платье с запахом

Очень оригинальный и женственный фасон, возвращению которого рады многие женщины. Стильно и привлекательно такое платье смотрится на женщинах разной комплекции. Его можно использовать для коррекции фигуры, поскольку большая грудь и широкие плечи, а также широкие бедра можно визуально выгодно подчеркнуть именно запахом.

Его форма привлекает к себе внимание, и все небольшие недостатки меркнут на фоне этой красоты, поскольку область декольте демонстрируется в самом выгодном ракурсе. К тому же это платье очень удобное, поскольку не стесняет движений.


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