Сжигает жир, восстанавливает красоту кожи и волос, наполняет витаминами: на что способна простая горчица

Горчица — кустистое однолетнее растение, входящее в семейство Brassicaceae. Произрастает в Европе, Средней Азии и Индии. Ошибочно принимаемая за сорняк в большинстве садов, горчица — это приправа, которая ценится во всем мире, а ее листья и семена приносят много пользы для здоровья и имеют высокую терапевтическую ценность.

Польза горчицы для здоровья

Благодаря высокому содержанию витамина С горчица особенно хорошо тонизирует и является натуральным слабительным средством. Листья растения — источник бета-каротина, который организм перерабатывает в витамин А, играющий важную роль в его работе, например росте костей и формировании зубов, а также помогающий сохранить кожу в идеальном состоянии и защищающий от инфекций.

Горчица содержит антиоксиданты, которые устраняют действие свободных радикалов, а также предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Горчица эффективна при расстройствах пищеварения — она стимулирует работу желудка и кишечника.

В припарках горчицей лечат дыхательную систему: она очищает легочные пути и успокаивает болезненные ревматические расстройства, а также головные боли. А горчичная ванна отлично помогает при простуде.

Противопоказания

Даже если нет проблем со здоровьем, следует придерживаться правила золотой середины, то есть не злоупотреблять, так как горчица может вызвать раздражение слизистой ЖКТ.

Противопоказания:

гастрит и язва желудка и 12-перстной кишки; нефрит; воспаление желудка; заболевания толстой кишки.

С осторожностью следует употреблять аллергикам, так как она содержит много эфирных масел, что может привести даже к анафилактическому шоку.

Горчица в кулинарии для здоровья

Очень вкусны в смешанных салатах молодые листья горчицы. Когда они станут более зрелыми, превратятся в питательный листовой овощ, который можно приготовить на пару или обжарить на сковороде. В качестве приправы горчица хорошо сочетается с мясом и овощами, а также придает пикантность заправкам для салатов, соусам и майонезу.

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Горчица в народной медицине

Наверняка каждый человек если не пользовался, то хотя бы слышал про горчичники и прочие медицинские средства. Горчица помогает справиться с вирусными заболеваниями и предупредить их возникновение, а также является хорошим стимулятором работы кровеносной системы и помогает уменьшить боль при радикулите и ревматизме.

Рецепты красоты с горчицей

Богатый химический состав делает горчицу особым средством для омоложения кожи лица и тела и восстановления здоровья волос. Обычно используется в виде порошка, который смешивают с другими ингредиентами. Например, для маски для лица нужно столовую ложку оливкового масла распределить на коже, а затем нанести смесь, приготовленную на основе двух столовых ложек воды и чайной ложки горчичного порошка. Маску следует оставлять не более чем на пять минут и повторять не чаще одного раза в неделю.

Для похудения и избавления от целлюлита горчицу используют в смеси для обертываний. Порошок нужно соединить с медом в пропорции 2:3 и нанести на проблемные участки кожи. Обернуть целлофановой пленкой, укутаться в плед или полотенце и выдержать полчаса. Повторять не чаще одного раза в два-три дня.

И наконец, маска для волос, которая призвана стимулировать кровообращение для насыщения фолликулов питательными веществами с целью укрепления волосков и ускорения их роста. Маска готовится из двух столовых ложек горчичного порошка, яичного желтка и двух чайных ложек сахара. Смесь наносить на корни и по всей длине волос на 40 минут.