В Петербурге произошла смертельная авария с участием автомобиля такси
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В Северной столице произошло смертельное ДТП. Сообщается, что на набережной Обводного канала мужчина, угнавший автомобиль такси, вылетел на пересечение с Митрофаньевским шоссе, где протаранил несколько авто.
По данным телеканала “360”, от полученных травм злоумышленник скончался на месте. Обстоятельства выясняются.
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