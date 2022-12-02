 

В Петербурге произошла смертельная авария с участием автомобиля такси

02.12.2022, 13:47, Разное
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В Северной столице произошло смертельное ДТП. Сообщается, что на набережной Обводного канала мужчина, угнавший автомобиль такси, вылетел на пересечение с Митрофаньевским шоссе, где протаранил несколько авто.

По данным телеканала “360”, от полученных травм злоумышленник скончался на месте. Обстоятельства выясняются.


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