Вопрос коллапса: Эксперты рассказали о плюсах и минусах отмены льготной ипотеки на новостройки

Российские эксперты ответили на вопросы относительно отмены льготной ипотеки на новостройки. назвал плюсы и минусы такого решения и рассказали, стоит ли ожидать коллапс на рынке недвижимости.

Уже с 1 января 2023 года в Российской Федерации завершает свое действие льготная ипотека на новостройки. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова и Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко уверены, что далее уменьшится клиентская база. Формально низкая ставка уже перестанет быть ключевым преимуществом, кроме того, из-за падения платежеспособности россиян снижаются цены на вторичном рынке. Это также изменит ситуацию с приобретением квартир в новых домах.

Стоит отметить, что как Центробанк РФ, так и Минфин рассматривают вероятность продления льготы для ипотечной покупки жилья в новостройках. При этом у ее отмены есть и свои плюсы, например, стоимость апартаментов уже не будет настолько завышенной. Застройщики будут пытаться привлечь клиентом более низкой ценой. Это мнение высказывает и Александр Цыганов, руководящий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета. Кроме того, в РФ вырастет спрос на частные дома и квартиры на вторичном рынке. Уже сейчас отмечается переток спроса, по мнению Ирины Доброхотовой, председателя совета директоров «Бест-Новострой», не лишним было бы введение субсидирования собственных программ под не более 5-6%.

Что же до минусов, то в стране может упасть спрос на недвижимость, причем, по прогнозам, он достигнет 45%. Аналитик финансовой группы «Финам» Наталия Пырьева отмечает сложность ориентировки по регионам, однако можно допустить, что минимальное снижение будет на уровне 25%. Замедлятся и темпы реализации нового жилья, при этом уже сейчас можно сказать, что льготы по ипотеке не особо себя оправдали, в 2002 году госпрограммой воспользовались на 40% меньше граждан, чем ранее. Это негативно сказалось на денежном обороте на рынке, оживление рынка вызовет только падение цен. В противном случае продажи не смогут достичь предыдущего уровня. Также ожидаемо заморозятся новые проекты, многие из них не смогут быть завершены. Ранее перспективные проекты станут классическими недостроями.

Также следует учитывать, что отмена льгот по ипотеке замедлит темпы роста экономики. Меньше домов будет вводиться в эксплуатацию, это также может грозить коллапсом. Кроме того, девелоперы рынка будут стремиться повысит ценники на жилплощадь, уверен коммерческий директор Группы «Самолет» Кирилл Храпов. Проектное финансирование и использованная в строительной отрасли рыночная модель не только сочетается с себестоимостью, но и согласует стоимость с банками. Таким образом, отмена от привилегий для покупки апартаментов в новостройках, способна вызвать новый скачок цен.