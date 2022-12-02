 

Свободное время: отправиться в Cora Cora Maldives

02.12.2022, 13:15, Разное
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Самолеты, следующие рейсом Москва — Мале, отправляются ежедневно. Девять часов полета — и вы на солнечной стороне Земли. Пятизвездочный Premium All Inclusive курорт Cora Cora Maldives, расположенный на острове Маамигили в атолле Раа в северной части Мальдив, предлагает своим гостям действительно уникальный отдых. Помимо того что он располагает 100 виллами в разных категориях, четырьмя ресторанами, двумя барами, спа, дайвинг-центром и детским клубом, в нем также есть надводный павильон для йоги и музей мальдивского наследия Dutch Onion. 

В Cora Cora быстро начинаешь чувствовать себя так, словно приехал к давним друзьям. Сотрудники отеля и сами как большая семья — морепродукты закупаются исключительно у здешних рыбаков, рабочие места в отеле распределены между местными жителями, а стремление женщин и молодежи занимать руководящие позиции только поощряется. Таким образом Cora Cora поддерживает население. 

Проснуться в лучах солнца, встающего над океаном — незабываемо! Выйти на террасу и с разбега нырнуть в волны — лучшее начало нового дняВодные виллы курорта расположены таким образом, чтобы у вас создалось впечатление, что на острове вы одни

Здесь опресняют и разливают в стеклянные бутылки воду, избавляясь от необходимости использовать пластик, самостоятельно перерабатывают мусор. Забота об окружающей среде для менеджмента отеля не просто модная тенденция, а правило, которое лежит в основе управления курортом. Красноречивее всего об этом говорит тот факт, что в лагуне, окружающей остров, проживает черепаха, которая лишилась передних лап, видимо, в схватке с акулой, но персонал заказал для нее специальные протезы. Ее часто встречают любители снорклинга, как и безобидных китовых акул, скатов, дельфинов и, конечно, многочисленных разноцветных рыб — для этого даже не нужно отплывать далеко от берега. Cora Cora предлагает водные развлечения на выбор — виндсерфинг, сапсерфинг, прогулки на катамаране или каноэ. Можно взять катер и прокатиться на расположенный неподалеку остров-призрак, где несколько лет назад жизнь остановила волна цунами. Стоит потратить вечер и на то, чтобы отправиться в круиз и в открытом океане встретить закат — закаты на Мальдивах невероятные и запоминаются на всю жизнь. 

 

После проведенного на пляже дня гостей курорта ждут в спа-центре на сеансе расслабляющего массажа, а вечер можно скоротать за просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом. 

Отдельного внимания заслуживает питание на острове. Овощи и зелень, которые вам подадут на обед — с собственного огорода, а меню в ресторанах курорта очень разнообразное. Главный ресторан Tazaa предлагает попробовать кухню Ливана, Индии, Шри-Ланки и Мальдивских островов, Ginger Moon — азиатскую, Teien — японскую, а в Acquapazza преобладают блюда итальянской кухни. 

Для удобства гостей все активности можно запланировать и отслеживать с помощью мобильного приложения, которое при регистрации в отеле вам помогут установить на ресепшен. 

В Cora Cora невозможно остаться голодным: к услугам гостей четыре ресторана с разнообразным меню и бар, работающий круглосуточноРасслабиться после насыщенного эмоциями дня можно в спа- салоне, где вам предложат массаж и уходовые процедуры


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