 

Вышел трейлер нового “Индианы Джонса” с Харрисоном Фордом в главной роли

02.12.2022, 13:15, Разное
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80-летний Харрисон Форд вновь сыграет культового героя-археолога в пятой части легендарной франшизы “Индиана Джонс”. Кинокомпания LucasFilm опубликовала постер, первые кадры и официальный трейлер грядущего приключенческого боевика, где зрителям показали несколько экшен-сцен, а также представили ряд новых персонажей. Пятая часть получила название “Индиана Джонс и Циферблат судьбы”, а режиссером картины выступил постановщик “Росомахи” и “Ford против Ferrari” Джеймс Мангольд.

Помимо легендарного Форда в ленте снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Мадс Миккельсен в роли главного злодея и многие другие. События картины развернутся в 1969 году. Сюжет расскажет о постаревшем и готовом выйти на пенсию Индиане Джонсе, которому вновь придется бороться со злом и остановить ученого Воллера, планирующего с помощью магического артефакта поработить мир. 

Мировая премьера боевика “Индиана Джонс 5” состоится 30 июня 2023 года. Напомним, что Харрисон Форд играет эту роль с 1981 года — именно тогда на экраны вышел первый фильм “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”.


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