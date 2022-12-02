Вышел трейлер нового “Индианы Джонса” с Харрисоном Фордом в главной роли

80-летний Харрисон Форд вновь сыграет культового героя-археолога в пятой части легендарной франшизы “Индиана Джонс”. Кинокомпания LucasFilm опубликовала постер, первые кадры и официальный трейлер грядущего приключенческого боевика, где зрителям показали несколько экшен-сцен, а также представили ряд новых персонажей. Пятая часть получила название “Индиана Джонс и Циферблат судьбы”, а режиссером картины выступил постановщик “Росомахи” и “Ford против Ferrari” Джеймс Мангольд.

Помимо легендарного Форда в ленте снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Мадс Миккельсен в роли главного злодея и многие другие. События картины развернутся в 1969 году. Сюжет расскажет о постаревшем и готовом выйти на пенсию Индиане Джонсе, которому вновь придется бороться со злом и остановить ученого Воллера, планирующего с помощью магического артефакта поработить мир.

Мировая премьера боевика “Индиана Джонс 5” состоится 30 июня 2023 года. Напомним, что Харрисон Форд играет эту роль с 1981 года — именно тогда на экраны вышел первый фильм “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”.