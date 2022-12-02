Вязаное платье – лучший союзник: как создать комфортный и элегантный зимний образ

Зима – это не время бесформенных пуховиков, которые скрывают все достоинства фигуры. Зима – это время для стильных образов, которые будут привлекать восхищенные взгляды окружающих.

Делимся советами по выбору вещей, в которых вы будете неотразимы этой зимой.

Выбор стилистов для этой зимы

Кашемировый джемпер, высокие черные сапоги, элегантные брюки, клетчатое пальто – вещи для базового гардероба каждой модницы.

Нет ничего более универсального, чем джинсы, полосатый свитер и черные ботильоны. И что самое приятное, эти вещи идеально смотрятся в сочетании друг с другом!

Серый вязаный свитер, вельветовые брюки и пальто в клетку – удобный образ на каждый день.

Если вы хотите разнообразить свой повседневный образ, выбирайте яркие пальто с животным принтом, который находится на пике моды.

Укороченная дубленка и широкие штаны – вещи для вашего комфорта, которые помогут создать образ для деловой встречи или свидания.

Хотите создать более женственный стиль? Тогда обязательно дополните свой гардероб удлиненной плиссированной юбкой.

Сочетайте черные джинсы или брюки с верхней одеждой того же цвета, чтобы получить максимально элегантный образ, который будет уместен в любой ситуации.

Классическое длинное пальто прямого покроя выглядит очень эффектно и прекрасно согревает в холодный зимний день.

Дополняйте зимние образы стильными головными уборами, чтобы выглядеть на все 100.

Незаменимая вещь для каждой зимы – платье свитер, которое поможет создать элегантный образ.

Ну и, конечно, не забудьте о свитерах. Чем больше их в вашем гардеробе, тем лучше!