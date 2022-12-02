Короткий роман на “Фабрике звезд” и отношения сейчас: Сати Казанова высказалась об Алексее Кабанове

Недавно солист группы «Корни» Алексей Кабанов нелицеприятно высказался в адрес своей бывшей девушки — коллеги по цеху и бывшей участницы музыкального коллектива «Фабрика» Сати Казановой. Он заявил, что их отношения распались из-за ее частых измен. Казанова молчать не стала и раскрыла неприглядную правду об экс-партнере.

Публичная перепалка

Артисты познакомились и закрутили роман еще на проекте «Фабрика звезд». Отношения были недолгими, но очень бурными. Долгое время знаменитости не углублялись в подробности романа, однако Алексей стал первым, кто решил прервать молчание. Он обвинил бывшую в изменах и предположил, что именно из-за своей репутации Сати так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца.

Подобное высказывание задело артистку. Она обвинила бывшего в злоупотреблении алкоголем и отметила, что Алексей вообще не бывает трезвым. По ее мнению, в нем говорят злость и обида. Ведь, по словам певицы, это она его отвергла, а не он ее.

Сати отметила, что настоящий мужчина никогда бы не позволил себе подобных высказываний и вещей. Так ведут себя «мелочные обиженные мальчики», коим считает бывшего Казанова. По ее мнению, даже после разрыва необходимо вести себя достойно. Артистка заинтриговала заявлением о том, что могла бы много чего любопытного и скандального рассказать об Алексее, но не станет этого делать.

Слежка на «Фабрике»

Сати рассказала о трудностях и неудобствах, с которыми столкнулась во время участия в проекте «Фабрика звезд». Артистке было дискомфортно круглосуточно находиться под прицелом видеокамер. Она ощущала моральное давление, невозможность расслабиться. Совершая то или иное действие, знаменитость сразу вспоминала, что ее снимают видеокамеры и потом она может предстать в не совсем приглядном виде перед зрителями.

По словам Сати, непосредственно в туалете камеры отсутствовали. Но они были в душевых кабинах. Речь идет о секьюрити-камерах на случай, если вдруг что-то произойдет.