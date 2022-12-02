 

Москва не вошла в топ по темпам роста числа новостроек

02.12.2022, 12:20, Разное
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Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, рынок недвижимости в Росси не останавливается и продолжает развиваться. Россиянам может показаться, что быстрее всего “отстраивается” Москва, ведь здесь у инвесторов больше возможностей. Но оказалось, что это не так.

Три российских города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек и вошли в топ-список самых быстро отстраиваемых городов. Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса “ЦИАН.Аналитика”, пишет “Газета.ру”.

Лидерами в рейтинге за год стали Омск, Новосибирск и Волгоград. В Омске количество возводимых новостроек увеличилось в 3,8 раза – с пяти до 19, в Волгограде – в 1,6 раза (до 32), в Новосибирске — в три раза (до 275).

Москва оказалась лишь на четвертом месте по быстроте и количеству возводимых новостроек за последний год. В столице темпы роста строительства возросли всего лишь в 1,2 раза. Год назад в Москве строились 745 новых многоквартирных жилых домов. В этом году их 925.

При этом Москва была и остается лидером по количеству предложений на рынке недвижимости.

В списке есть и города с отрицательной динамикой по темпам строительства. Это Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа.


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