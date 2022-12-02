 

Бледанс призвала россиян прекратить критику пародии на «Иронию судьбы»

02.12.2022, 12:18, Разное
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Эвелина Бледанс прокомментировала критику фильма-пародии на легендарную «Иронию судьбы». Артистка призвала россиян прекратить негатив по поводу данной картины.

На экраны в РФ скоро выйдет комедийная пародия на легендарный советский фильм «Ирония судьбы или с легким паром!». В новой картине главные роли исполнили самые знаменитые отечественные селебрити, Ольга Бузова и Филипп Киркоров, Клава Кока, Николай Басков и другие. Однако еще до старта проката ленты на нее обрушилось масса критики со стороны обычных зрителей. Такая позиция не нравится Эвелине Бледанс, о чем она пояснила в одном из интервью. Отвечая на вопросы журналистов за кулисами премии «Событие года», она похвалила режиссеров, решившихся адаптировать фильм Эльдара Рязанова к современным условиям.

По мнению звезды «Маски-шоу», критика любого нового подхода к классическим произведениям не имеет смысла. Если кинодеятели хотят что-то переосмыслить и подать в собственном видении, они имеют на это право. И привлечение звезд шоу-бизнеса вместо профессиональных актеров – тоже своего рода находка, ведь «СамоИрония судьбы» – это пародия. В истории кино не всегда ремейки становятся провалом, например, продолжения «Кинг-Конга», «Правдивой лжи» стали хитами проката, а критики их оценили выше оригинала.

.Что же до негатива, то всегда найдутся люди, которые раскритикуют новинку. Однако многие все же оценят юморной подход к культовой картине, ставшей в свое время символом Нового года в СССР. По-настоящему же творческому человеку всегда хочет привнести в искусство что-то свое, новое. Стоит отметить, что Филипп Киркоров все выпады в свой адрес не воспринимает. Ольга Бузова, чья театральная карьера в МХАТе прекратилась именно из-за негодования общественности, также не отвечает на критику. Ранее, в 2007 году, в РФ уже снимали римейк «Иронии судьбы», а в этом году его сняли даже в США.


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