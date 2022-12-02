 

В Китае создан первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом

02.12.2022, 12:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Китае одним из поклонников продукции компании Apple создан первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом. При этом, как заверяет инженер, в смартфоне сохранился весь функционал оригинального устройства.

Изогнутый дисплей в смартфонах, так называемый «водопад», давно стал трендом, однако корпорация из Купертино не спешила создавать устройство подобного типа. Собственный iPhone14 Pro Max с таким экраном, не ожидая выпуска новинки самой американской корпорацией, решился создать умелец из Китая. Модификатор технологических новинок пояснил о своей разработке на собственном канале с названием fix Apple.

Для реализации проекта китайский энтузиаст снял фронтальную рамку устройства. Вместо нее моддер установил изогнутую по краям дисплейную панель. Новый iPhone получился внешне более похожим на Android-смартфон, однако вся операционная система в нем осталась от «яблочного» бренда. Для своих экспериментов умелец взял Pro Max-модификацию четырнадцатой линейки iPhone.

Как заверяет китайский инженер, вся функциональность дисплея при этом сохранилась и аппарат работает так же исправно и плавно, как и до переоснащения. Однако пока нет точной информации, сохранилась ли у смартфона от Apple возможность идентификации владельца по лицу и опция Dynamic Island. Однако, учитывая, что мастер, создавший первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом уже готов создавать такие модификации на заказ, позволяет допустить, что все положенные утилиты и т.д. в смартфоне работают, как и в оригинальном аппарате. Стоит отметить, что далее изобретатель намерен переделать Apple-смартфон для работы с двумя SIM-картами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.22 / Принт с бабочками и клетчатая мини-юбка: модные ошибки, которые сделают любой образ несолидным и нелепым

15.07.22 / Скандалы: Левиафан вечен

05.07.22 / Geely начнет сборку нового кроссовера Atlas уже в ноябре

14.02.22 / Мнение: Предполагаемый раздел Украины

01.07.21 / Я – оголтелый либерал-оптимист

07.07.22 / Мнение: Немцы хотят запустить СП-2, «социальная взрывчатка» и торговый дефицит в Германии

30.12.20 / Итоги года. Исполнитель года. BTS

02.07.21 / Как заплести длинные волосы в красивую косу «‎рыбий хвост». Простая прическа, но смотрится очень эффектно

18.03.21 / Еще по одной: Кендалл и Кайли Дженнер пьют текилу и делают друг другу макияж

22.01.22 / Линейка ЦМК шин KAMA PRO NT 203 представлена в 2 типоразмерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика