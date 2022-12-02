В Китае создан первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом

В Китае одним из поклонников продукции компании Apple создан первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом. При этом, как заверяет инженер, в смартфоне сохранился весь функционал оригинального устройства.

Изогнутый дисплей в смартфонах, так называемый «водопад», давно стал трендом, однако корпорация из Купертино не спешила создавать устройство подобного типа. Собственный iPhone14 Pro Max с таким экраном, не ожидая выпуска новинки самой американской корпорацией, решился создать умелец из Китая. Модификатор технологических новинок пояснил о своей разработке на собственном канале с названием fix Apple.

Для реализации проекта китайский энтузиаст снял фронтальную рамку устройства. Вместо нее моддер установил изогнутую по краям дисплейную панель. Новый iPhone получился внешне более похожим на Android-смартфон, однако вся операционная система в нем осталась от «яблочного» бренда. Для своих экспериментов умелец взял Pro Max-модификацию четырнадцатой линейки iPhone.

Как заверяет китайский инженер, вся функциональность дисплея при этом сохранилась и аппарат работает так же исправно и плавно, как и до переоснащения. Однако пока нет точной информации, сохранилась ли у смартфона от Apple возможность идентификации владельца по лицу и опция Dynamic Island. Однако, учитывая, что мастер, создавший первый неофициальный iPhone 14 Pro Max с экраном-водопадом уже готов создавать такие модификации на заказ, позволяет допустить, что все положенные утилиты и т.д. в смартфоне работают, как и в оригинальном аппарате. Стоит отметить, что далее изобретатель намерен переделать Apple-смартфон для работы с двумя SIM-картами.