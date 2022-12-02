Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии

Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, сообщил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.

Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.

Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из РФ странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.

Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.

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