«Алмаз-Антей» решил представить роботизированные экзоскелеты на выставке «Здравоохранение-2022»

Российский концерн «Алмаз-Антей» представит роботизированные экзоскелеты Remotion на международной выставке «Здравоохранение-2022», которая пройдет в Москве 5–9 декабря, сообщили в пресс-службе концерна.

Выставка пройдет в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

«На стенде можно будет увидеть роботизированные экзоскелеты Remotion, предназначенные для реабилитации пациентов с нарушением подвижности», – передает ТАСС сообщение концерна.

Remotion создан «Волжским электромеханическим заводом» и производится предприятием в двух версиях: для взрослых и детей. Адаптивная система реабилитации учитывает индивидуальные особенности пациента и степень нарушения его двигательной активности. Благодаря датчикам обратной связи и системе функциональной электрической стимуляции мышц пациента обеспечивается максимальный восстановительный эффект от сеансов в экзоскелете.

Также «Алмаз-Антей» представит на выставке инновационное отечественное медицинское оборудование для рентгенодиагностики, хирургии, терапии и реабилитации, которое разработано и производится предприятиями, входящими в интегрированную структуру концерна, а также ряд современных ИТ-решений.

«По ряду технических и функциональных характеристик наша продукция для медицины превосходит зарубежные аналоги», – подчеркнул заместитель гендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антей» Александр Ведров. По его словам, холдинг совместно с партнерами успешно реализует ряд проектов по диверсификации производства и импортозамещению высокотехнологичной продукции.

Ранее в Ростехе сообщили, что Сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.

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