В Донецке сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка в районе ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе, осколками поврежден один из домов.

В СЦКК уточнили, что в 11.20 украинские войска выпустили по Киевскому району ДНР восемь ракет из БМ-21 «Град», передает ДАН.

Один из снарядов взорвался во дворе рядом с домом по улице Университетской. Жители оказывают помощь пострадавшим. Сообщается, что есть раненные на Таманском проспекте, еще один снаряд попал в дом на улице Челюскинцев.

При обстреле погибли два человека, сообщил штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра.

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