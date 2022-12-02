В Донецке сообщили об обстреле со стороны ВСУ
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Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка в районе ТРЦ «Донецк-Сити» в Киевском районе, осколками поврежден один из домов.
В СЦКК уточнили, что в 11.20 украинские войска выпустили по Киевскому району ДНР восемь ракет из БМ-21 «Град», передает ДАН.
Один из снарядов взорвался во дворе рядом с домом по улице Университетской. Жители оказывают помощь пострадавшим. Сообщается, что есть раненные на Таманском проспекте, еще один снаряд попал в дом на улице Челюскинцев.
При обстреле погибли два человека, сообщил штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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