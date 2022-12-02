Рэпер Леша Свик впервые стал отцом
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Накануне в семье уральского рэп-исполнителя Леши Свика и его жены Ксении Ткачевой произошло пополнение. Ксения родила первенца, о чем Свик сообщил своим поклонникам в социальных сетях, опубликовав фото с малышом прямо из родильной палаты. Кстати, пол и имя новорожденного звездные родители раскрывать не стали.
1.12.2021. 21:15, – коротко подписал фотографию музыкант.
Отметим, что о беременности Свик и его супруга почти не распространялись, поэтому для некоторых фанатов рэпера радостная новость стала настоящим сюрпризом. Музыкант и его возлюбленная, блогер Ксения Ткачева, связали себя узами брака в июле этого года.
В 2017-м Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) прославился песней “Я хочу танцевать”. Уже в следующем году он выпустил еще несколько хитов (“Малиновый свет” и “Дым”), которые вошли в топ-30 самых популярных треков ВКонтакте.
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