«Я устал» – Ельцин объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики

Полузащитник Ельцин Игнасио Техеда Вальверде объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

Костариканцы проиграли решающий матч Германии со счетом 2:4.

В своем телевизионном обращении Ельцин отметил, что за годы проведенные в команде он сделал всё что мог. Настало время передать бразды лидерства молодому поколению, которое может сделать больше и лучше.

– Я много раз слышал: Ельцин любыми путями будет держаться за место в команде, он никому его не отдаст. Это враньё. Дело в другом. восемь лет я был лидером сборной и это огромный срок. Мой дриблинг уже не тот и удар не слишком силён. Вот такая, понимаешь, загогулина. Я устал, – сказал Ельцин.

Место футболиста в сборной займет молодой перспективный полузащитник Путин Идальго Домингес Родриго. Ельцин намерен заняться политикой и баллотироваться на пост президента Коста-Рики в 2026 году.

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