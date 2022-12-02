 

«Посчитаем, сколько вопросов он проигнорирует»: петербуржцы оценили предстоящую прямую линию Беглова

02.12.2022, 11:10, Разное
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Петербуржцы подвергли критике губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за заранее подготовленные вопросы для прямой линии. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Сегодня, 2 декабря, пройдет прямая линия с петербургским градоначальником, организацией которой занимается глава пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина. СМИ рассказали о подготовке «удобных» вопросов для губернатора несколькими авторами. По словам жителей города, Беглов хочет поднять свой мизерный рейтинг, но в Северной столице живут умные люди, которые все понимают.

Часть комментаторов предложила подсчитать количество проигнорированных Бегловым важных вопросов.

Один пользователь «ВКонтакте» предложил подменить листочек с вопросами для градоначальника.

Многие горожане уверены, что проблемы города безразличны Беглову, чего он даже не скрывает.

Петербуржцы также напомнили о росте тарифов на услуги ЖКХ, в то время как некоторые районы Северной столицы на несколько дней остались без отопления из-за аварий. Многие считают, что у реальных людей не получится задать вопросы в ходе прямой линии.

Напомним, жители города недавно высмеяли Беглова за прямой эфир, посвященный КРТ. Горожане отметили, что губернатор запутался и забыл подписанные им же законы.


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