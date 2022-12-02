 

Продажи жилья в Реутове упали на 74%

02.12.2022, 10:56, Разное
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В текущем году на рынке новостроек Подмосковья наблюдалась слабая активность застройщиков. С января здесь начались продажи всего в 10 жилых комплексах. Для сравнения, за три квартала 2021 года стартовала реализация 23 проектов.

Дефицит новинок отразился и на продажах. В целом по Подмосковью спрос снизился почти на 16%. Самое сильное падение продаж – на 74% – зафиксировано в Реутове. В Котельниках продажи новостроек сократились на 69%, в Химках – на 63%.

Единственным исключением стал Ленинский район с городом Видное в составе, где с начала года продажи увеличились на 5%. Здесь же была совершена каждая пятая сделка в регионе. Почти 16% сделок заключено в Люберцах, 13% – в Красногорске.

Положительная динамика в Ленинском г.о. объясняется удачными премьерами от застройщиков. За 2021-2022 годы в Подмосковье стартовали продажи 370 корпусов в составе жилых комплексов, 70 из которых находятся в данном районе. В Ленинском г.о. началась реализация таких проектов, как квартал «Светлый мир Биополис», ЖК «Миловидный», ЖК «Живописный» и комплекс «Горки парк». Доступные цены на старте продаж привлекли покупателей и поддержали спрос.


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