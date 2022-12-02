РПЦ осудила Запад за покрывательство гонений Киева на УПЦ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Киевский режим, усиливая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), не боится отказаться даже от видимости демократического устройства, так как не сомневается в поддержке западных покровителей, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов, комментируя меры, направленные на запрет УПЦ.
Оказываемое Киевом давление на каноническую УПЦ нарастает с каждым днем, отметил он.
«Режим Зеленского не сомневается, что западные покровители не упрекнут его в нарушении прав и свобод граждан», – передает ТАСС ответ Балашова на просьбу прокомментировать решения СНБО относительно УПЦ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет