РПЦ осудила Запад за покрывательство гонений Киева на УПЦ

Киевский режим, усиливая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), не боится отказаться даже от видимости демократического устройства, так как не сомневается в поддержке западных покровителей, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов, комментируя меры, направленные на запрет УПЦ.

Оказываемое Киевом давление на каноническую УПЦ нарастает с каждым днем, отметил он.

«Режим Зеленского не сомневается, что западные покровители не упрекнут его в нарушении прав и свобод граждан», – передает ТАСС ответ Балашова на просьбу прокомментировать решения СНБО относительно УПЦ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций».

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