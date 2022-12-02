 

РПЦ осудила Запад за покрывательство гонений Киева на УПЦ

02.12.2022, 10:39, Новости дня
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Киевский режим, усиливая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), не боится отказаться даже от видимости демократического устройства, так как не сомневается в поддержке западных покровителей, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов, комментируя меры, направленные на запрет УПЦ.

Оказываемое Киевом давление на каноническую УПЦ нарастает с каждым днем, отметил он. 

«Режим Зеленского не сомневается, что западные покровители не упрекнут его в нарушении прав и свобод граждан», – передает ТАСС ответ Балашова на просьбу прокомментировать решения СНБО относительно УПЦ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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