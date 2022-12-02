Приянка Чопра и Ник Джонас отметили четвертую годовщину брака

Накануне 40-летняя актриса Приянка Чопра и ее 30-летний супруг-музыкант Ник Джонас отметили 4-ую годовщину семейной жизни. По этому случаю оба опубликовали в своих блогах ранее неизвестные совместные снимки и нежно поздравили друг друга со знаменательной датой.

Найди себе парня, который будет ежедневно напоминать тебе, что тебя любят. С годовщиной, детка, – написала Приянка.

И вот так прошло 4 года, – ответил Джонас. – С годовщиной, моя любовь.

Напомним, что Приянка Чопра и Ник Джонас познакомились в начале 2018 года. Между ними быстро завязался роман, и уже через два месяца отношений они сыграли свадьбу. Торжество продолжалось в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, а потом в Дели и Мумбаи.

Первенец пары, дочка по имени Мальти Мари, появилась на свет в январе этого года благодаря суррогатной матери. В апреле звезды обнародовали пол и имя ребенка, а в начале мая поделились первым снимком дочери.