 

Приянка Чопра и Ник Джонас отметили четвертую годовщину брака

02.12.2022, 10:25, Разное
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Накануне 40-летняя актриса Приянка Чопра и ее 30-летний супруг-музыкант Ник Джонас отметили 4-ую годовщину семейной жизни. По этому случаю оба опубликовали в своих блогах ранее неизвестные совместные снимки и нежно поздравили друг друга со знаменательной датой. 

Найди себе парня, который будет ежедневно напоминать тебе, что тебя любят. С годовщиной, детка, – написала Приянка.

И вот так прошло 4 года, – ответил Джонас. – С годовщиной, моя любовь. 

Напомним, что Приянка Чопра и Ник Джонас познакомились в начале 2018 года. Между ними быстро завязался роман, и уже через два месяца отношений они сыграли свадьбу. Торжество продолжалось в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, а потом в Дели и Мумбаи. 

Первенец пары, дочка по имени Мальти Мари, появилась на свет в январе этого года благодаря суррогатной матери. В апреле звезды обнародовали пол и имя ребенка, а в начале мая поделились первым снимком дочери. 


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