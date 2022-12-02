CNBC – в случае неудачи с потолком цен санкции против российской нефти будут иметь «действительно подрывные» последствия

По мнению аналитиков, санкции в отношении российской нефти будут иметь для энергетических рынков «действительно подрывные» последствия в том случае, если европейские страны так и не смогут установить потолок цен, пишет CNBC. При этом, как отмечается в статье, чтобы ценовые ограничения сработали, США и ЕС нужно заручиться в этом вопросе поддержкой Китая и Индии, которые вряд ли на это пойдут.



AP

Аналитики предупреждают, что предстоящие санкции в отношении российской нефти станут «действительно подрывными» для энергетических рынков в том случае, если европейские страны так и не смогут установить потолок цен, пишет CNBC.

В июне этого года 27 стран Евросоюза договорились о введении с 5 декабря запрета на закупку российской нефти. Таким образом ЕС вместе с США, Японией, Канадой и Великобританией хотели резко сократить нефтяные доходы РФ в попытке опустошить военный бюджет Москвы.

Однако опасения, что полный запрет приведёт к резкому росту цен на нефть, заставили «Большую семёрку» рассмотреть вопрос об установлении предельной цены, которую они будут платить за российское сырьё.

Директор по вопросам энергетики, климата и ресурсов в консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинг Глойстайн заявил, что полный запрет на российский импорт может иметь «действительно подрывные» последствия для рынков.

При этом, по его словам, возможность роста цен на нефть спровоцировала давление со стороны США, которые настаивают на необходимости договориться о потолке цен.

Введение предельной цены на российское сырьё должно привести к тому, что страны «Большой семёрки» будут покупать у Москвы нефть по более низкой цене, уменьшив таким образом доходы РФ и не повысив при этом цены на нефть во всём мире.



Однако страны ЕС уже несколько дней спорят о правильном потолке цен, подчёркивается в статье.

Предложение, обсуждавшееся ранее на этой неделе, предполагало, что предельная стоимость составит $62 за баррель, но Польша, Эстония и Литва не согласились с этим, заявив, что это слишком много, чтобы повлиять на доходы России.

В среду российская нефть торговалась на уровне около $66 за баррель. Официальные лица в Кремле неоднократно заявляли, что ценовой потолок является антиконкурентным и что они не будут продавать свою нефть странам, которые его ввели.

Москва, как отмечает CNBC, надеется, что другие крупные покупатели, такие как Индия и Китай, не согласятся на ценовой потолок и продолжат покупать российскую нефть. После ввода российских войск на Украину Пекин и Нью-Дели увеличили закупки нефти у России, воспользовавшись льготными ставками. Как указывает издание, участие этих стран считается необходимым для того, чтобы ценовые ограничения на российское сырьё сработали.



«Китай и Индия имеют решающее значение, поскольку они покупают большую часть российской нефти, — заявил CNBC Джейкоб Кьеркегор, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона. — Однако они не возьмут на себя это обязательство по политическим причинам, поскольку потолок — это политика, спонсируемая США, а также по коммерческим причинам, поскольку они уже получают много дешёвой нефти из России, и зачем им этим рисковать? Думать, что они присоединятся добровольно, всегда было наивно, поскольку Украина для них не так важна».