 

24 Horas – после протестов власти Китая пошли на смягчение своей строгой политики по борьбе с COVID-19

02.12.2022, 5:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские власти пошли на смягчение некоторых мер в рамках их политики нулевой терпимости к COVID-19, пишет Canal 24 Horas TV. Пекин объявил об этом после того, как в ряде крупных городов прошли протесты, вызванные недовольством людей жёсткими карантинными мерами, которые были введены из-за вспышек коронавируса.

Пекин смягчает некоторые меры, предусмотренные его строгой политикой контроля над коронавирусом. Об этом было объявлено после протестов последних дней в главных городах страны и в то самое время, когда пандемии исполняется три года.

Пожилые люди, беременные женщины и уже переболевшие смогут соблюдать карантин в своём доме. До сих пор это было чем-то немыслимым в стране, где даже тесно контактировавшие (с больным. — ИноТВ) помещались в специальные центры.

Кроме того, более активно будет проводится тестирование на антитела, а вакцинация распространится и на самых пожилых.

Пекин, Гуанчжоу, Чэнду — это лишь некоторые города, которые уже ослабили ограничения на фоне вспышек COVID-19. Хотя китайская столица столкнулась с крупной в своей истории вспышкой коронавируса, некоторые торговые центры сегодня вновь открыли свои двери.

Правительство объявило о том, что пожилые люди, беременные и лица с ограниченной подвижностью смогут самоизолироваться у себя дома. Кроме того, им не надо будет сдавать плановые ПЦР-тесты. Однако для входа в общественные места, такие как больницы, всё равно будет требоваться отрицательный тест, проведённый в последние 48 часов.

ЯН ЧЖИЦЗЕ, жительница Шанхая: Я считаю, что нужно и дальше придерживаться политики нулевой терпимости к COVID. Это хорошо.

Курс нулевой терпимости к COVID, которой Китай придерживается уже три года, предусматривала введение полной изоляции всех заражённых и лиц, тесно с ними контактировавших. Это требование было самым противоречивым, поскольку городам с крупными вспышками для того, чтобы разместить всех заражённых и контактировавших с ними лиц, приходилось использовать вредные для здоровья помещения без доступа к медобслуживанию.  

ЧЖАН, житель Китая: Послабления есть послабления. Послабления могут повысить эффективность во всех сферах общества. Как мы можем говорить о развитии, если общество неэффективно?

Ускорятся и темпы вакцинации пожилых людей — одной из самых уязвимых групп, но также и одной из самых уклончивых в плане вакцинации.

ЯН ЧЖИЦЗЕ: Я не вакцинировалась. Причина в том, что у меня много болезней, и я боюсь, что после вакцинации они обострятся.

В Китае за последние сутки было зарегистрировано почти 36 тысяч заражённых — это один из самых высоких показателей с начала пандемии.

Дата публикации 01 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.22 / FAZ – следы обогащённого урана стали новым камнем преткновения на переговорах с Ираном

22.01.22 / Володин согласился обсудить в Думе признание «ДНР» и «ЛНР»

19.01.22 / Суд счел законным отказ СК расследовать дело об убийстве в 2017 году сирийца

08.09.20 / Охрана Лукашенко изъяла у Маргариты Симоньян подозрительный пузырёк

21.01.22 / Мнение: ВВП Южной и Северной Кореи, почему Ирландия обошлась без революции и Корчагин об Италии

12.08.22 / Асимметричный, фигурный, микро, длинный: самые трендовые варианты боба на осень для разных типов волос

01.12.21 / Мнение: Войн больше не будет. Будет истребление

27.04.22 / По стопам Украины: эксперт предсказал будущее Польши и Болгарии

12.05.22 / Мнение: Запрос на вступление

12.09.22 / Племянник Рики Мартина выдвинул новые обвинения против певца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика