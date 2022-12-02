24 Horas – после протестов власти Китая пошли на смягчение своей строгой политики по борьбе с COVID-19

Китайские власти пошли на смягчение некоторых мер в рамках их политики нулевой терпимости к COVID-19, пишет Canal 24 Horas TV. Пекин объявил об этом после того, как в ряде крупных городов прошли протесты, вызванные недовольством людей жёсткими карантинными мерами, которые были введены из-за вспышек коронавируса.

Пекин смягчает некоторые меры, предусмотренные его строгой политикой контроля над коронавирусом. Об этом было объявлено после протестов последних дней в главных городах страны и в то самое время, когда пандемии исполняется три года.

Пожилые люди, беременные женщины и уже переболевшие смогут соблюдать карантин в своём доме. До сих пор это было чем-то немыслимым в стране, где даже тесно контактировавшие (с больным. — ИноТВ) помещались в специальные центры.

Кроме того, более активно будет проводится тестирование на антитела, а вакцинация распространится и на самых пожилых.

Пекин, Гуанчжоу, Чэнду — это лишь некоторые города, которые уже ослабили ограничения на фоне вспышек COVID-19. Хотя китайская столица столкнулась с крупной в своей истории вспышкой коронавируса, некоторые торговые центры сегодня вновь открыли свои двери.

Правительство объявило о том, что пожилые люди, беременные и лица с ограниченной подвижностью смогут самоизолироваться у себя дома. Кроме того, им не надо будет сдавать плановые ПЦР-тесты. Однако для входа в общественные места, такие как больницы, всё равно будет требоваться отрицательный тест, проведённый в последние 48 часов.

ЯН ЧЖИЦЗЕ, жительница Шанхая: Я считаю, что нужно и дальше придерживаться политики нулевой терпимости к COVID. Это хорошо.

Курс нулевой терпимости к COVID, которой Китай придерживается уже три года, предусматривала введение полной изоляции всех заражённых и лиц, тесно с ними контактировавших. Это требование было самым противоречивым, поскольку городам с крупными вспышками для того, чтобы разместить всех заражённых и контактировавших с ними лиц, приходилось использовать вредные для здоровья помещения без доступа к медобслуживанию.

ЧЖАН, житель Китая: Послабления есть послабления. Послабления могут повысить эффективность во всех сферах общества. Как мы можем говорить о развитии, если общество неэффективно?



Ускорятся и темпы вакцинации пожилых людей — одной из самых уязвимых групп, но также и одной из самых уклончивых в плане вакцинации.

ЯН ЧЖИЦЗЕ: Я не вакцинировалась. Причина в том, что у меня много болезней, и я боюсь, что после вакцинации они обострятся.

В Китае за последние сутки было зарегистрировано почти 36 тысяч заражённых — это один из самых высоких показателей с начала пандемии.

Дата публикации 01 декабря 2022 года.