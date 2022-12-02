 

Daily Telegraph – ежедневные забастовки будут сотрясать Великобританию до Рождества

02.12.2022, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Великобританию ждут многотысячные ежедневные забастовки вплоть до самого Рождества, пишет Daily Telegraph. Как сообщается, социальные протесты членов профсоюзов приведут к перебоям в работе миллионов людей. Среди прочего, ожидаются перебои в функционировании железных дорог, общественного транспорта, автошкол и почты.


AP

В Великобритании ожидается проведение серии многотысячных забастовок каждый день вплоть до наступления Рождества. Протесты приведут к перебоям в работе миллионов людей и ряда учреждений. Члены профсоюзов требуют повышения заработной платы из-за экономического кризиса и инфляции, пишет Daily Telegraph.

В акциях планируют принять участие железнодорожники, медсёстры, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, экзаменаторы по вождению. Как сообщается, истинные масштабы забастовок могут быть значительно больше, поскольку профсоюз, представляющий интересы государственных служащих, в том числе сотрудников пограничных служб, паспортного бюро и работников Национальных автодорог, уже выступил в поддержку забастовки, но ещё не подтвердил даты её проведения, пишет Daily Telegraph.

Объявление о подготовке к забастовкам последовало после аналогичного заявления со стороны профсоюза Unison, который представляет сотни тысяч работников здравоохранения, включая медиков скорой помощи, а также носильщиков и уборщиков. По словам бывшего главного секретаря Министерства финансов страны Саймона Кларка, если требования бастующих не будут выполнены, это может привести к «саморазрушительной инфляционной спирали». Одновременно с этим глава профсоюза работников связи Дэйв Уорд заявил, что протесты будут продолжаться и до Рождества следующего года, если правление Королевской почты не пойдёт навстречу сотрудникам. Акции почтальонов запланированы на 9, 11, 14, 15, 23 и 24 декабря, что может привести к тому, что подарки могут быть доставлены не вовремя. Медсёстры будут бастовать 15 и 20 декабря, а Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных рабочих, насчитывающий 40 тыс. членов, проведёт всеобщую забастовку 13, 14, 16 и 17 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января, указывает Daily Telegraph.

В условиях резкого роста инфляции, подпитывающего кризис стоимости жизни, профсоюзы требуют резкого повышения заработной платы своим членам. Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума и составляет 11,1%. Тем не менее государственным ведомствам сообщили, что им разрешено повышать заработную плату в 2022—2023 годах до 3%, отмечает Daily Telegraph.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / Безумие и кровь из ушей: Загадочная смерть шести туристов в горах Прибайкалья

14.07.20 / 10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

14.12.21 / Мнение: До ватника дошло! За 10 лет, в целом неплохо!

20.06.22 / Мнение: О большом скандале на гешефте с маленькой «Тайрой». Почему?

09.11.21 / Глобальная элита опасается восстания?

25.10.21 / “Развода не будет”. Виктор Логинов нашел способ наладить отношения с женой

26.04.21 / Московская мэрия наймёт пенсионеров для распознавания лиц на митингах

17.02.21 / Правнук Берии подал иск о плагиате к создателям аниме «Тетрадь смерти»*

04.06.21 / Feduk стал первым российским амбассадором Ray-Ban

14.06.21 / В Китае пропала курица, приходящая в ярость после речей Си Цзиньпина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика