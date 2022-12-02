 

Яркий кардиган и платье-свитер: эффектные повседневные образы, которые пригодятся и для новогодних вечеринок

02.12.2022, 3:20, Разное
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До Нового года осталось чуть менее месяца, но создать соответствующее настроение хочется уже сейчас. И поможет нам в этом повседневная одежда. Если правильно ее выбрать и составить гармоничные образы, вы гарантированно станете звездой любой вечеринки или корпоратива. Давайте посмотрим подборку фото.

Стильные решения в духе праздника

Платье-свитер – универсальный предмет гардероба, уместный в повседневной жизни и для вечеринок. Его плюс – практически неограниченные возможности в комбинировании.

Яркий свитер цвета фуксии с округлым вырезом смотрится по-праздничному изысканно.

Белый кардиган с нарядным принтом прекрасно гармонирует с классическими темными брюками. А особую нотку праздника придает образу задорная шапочка с помпоном.

Ярко-желтый свитер хенли гарантированно создаст вам и окружающим отличное настроение. Хенли – модные в текущем сезоне свитера без воротника и с пуговицами на вырезе.

Строгие классические джинсы с завышенной линией талии прекрасно сочетаются с ярко-алым свитером. Завершают создание лука сумка-почтальонка и мокасины – мюли.

А если вам по душе спортивная стилистика в одежде, обратите внимание на этот яркий лук.

Свитер оверсайз нарядного винного цвета – прекрасный выбор для тех, кто пока не успел довести свою фигуру до идеала.

Широкие белые брюки и свитер с интересным принтом – отличный вариант для тех, кому по душе светлые тона.

Чтобы быть яркой на любом торжественном мероприятии, вам вовсе не обязательно приобретать новинку. Наши фотопримеры доказали – повседневные образы можно смело брать на вооружение.


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