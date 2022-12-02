 

Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект об объявлении ЧВК «Вагнер» террористической организацией

02.12.2022, 2:50, Новости дня
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Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс США законопроект, который обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией, следует из сообщения, опубликованного на сайте сенатора Роджера Уикера.

В сообщении говорится, что американские сенаторы Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, представили на рассмотрение Сената США «Закон о привлечении к ответственности российских наемников» – двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента США признать базирующуюся в РФ ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. В заявлении отмечается, что аналогичную инициативу внесут в Палату представителей США демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон, передает ТАСС.

Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями «любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников». Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что эта структура не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы РФ и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров РФ в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах. Пригожин также отметил, что деятельность самих Соединенных Штатов полностью соответствует принятым в США критериям отнесения к террористическим организациям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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