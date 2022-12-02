 

Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: Надводное судно могло разместить на дне взрывчатку для подрыва «Северный потоков»

02.12.2022, 2:50, Новости дня
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Использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна, сообщил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг местному изданию Expressen.

По мнению Ливонга, на дне рядом с газопроводами был размещен не маленький высокоточный заряд, а более крупный. Он также выразил мнение, что для диверсии могли задействовать несколько судов – они понадобились для управления взрывным устройством. Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов, передает РИА «Новости».

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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