 

Предложение жилья в аренду выросло на 200%

02.12.2022, 2:35, Разное
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За год на столичном рынке значительно выросла доля объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду – на 200%. По данным аналитиков “Домклик”, только за последний месяц предложение выросло на 41%. Насыщение рынка предложением привело к снижению ставок, даже в центральных районах города.

Наибольшей популярностью у арендаторов пользуется Пресненский район, на который пришлось 8% всех сделок за последние три месяца. “Однушку” в данной локации в среднем можно арендовать за 79 тыс. рублей, “двушку” – за 143 тыс. рублей, “трешку” – за 180 тыс. рублей в месяц.

Почти 6% сделок по аренде жилья заключено в Тверском районе и Хамовниках. В обеих локациях аренда “однушек” с начала осени подешевела более чем на треть. В Тверском районе квартиру с одной комнатой можно снять в среднем за 60,1 тыс. рублей, с двумя – за 90,3 тыс. рублей, с тремя – за 158,1 тыс. рублей. В Хамовниках аренда “однушек” обойдется в 63,6 тыс. рублей, “двушек” – в 88,6 тыс. рублей, “трешек” – в 177,6 тыс. рублей.

Самые низкие ставки аренды среди востребованных локаций зафиксированы в районе Аэропорт – 44,3 тыс. рублей в месяц за однушку, 64,7 тыс. рублей – за двушку и 104,5 тыс. рублей – за трешку. За три месяца долгосрочная аренда жилья в данном районе подешевела в среднем на 13%.


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