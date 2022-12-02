 

Ноги не будут потеть даже в зимней обуви: как правильно подобрать теплые носки

02.12.2022, 1:57, Разное
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К покупке носков нужно подходить предельно ответственно. Правильно подобранные изделия хорошо впитывают влагу и пропускают воздух. Чтобы ноги не потели даже в зимней обуви, следует правильно их выбирать.

Как подбирать носки

Большинство людей хоть однажды сталкивались с проблемой потливости ног. Причиной такого явления может быть обувь или повышенная потливость, но также следует обратить внимание и на носки.

Сегодня в продаже есть изделия, которые могут помочь предотвратить потливость стоп. Они отличаются следующими особенностями:

Изготовлены из гипоаллергенных и гигроскопичных материалов, впитывающих влагу. Пропитаны дезинфицирующим веществом, которое убивает микробов. Имеют специальное переплетение нитей, которое обеспечивает комфорт при ношении.

Такие носки способствуют снижению потоотделения, быстро поглощают влагу и предотвращают появление неприятного запаха.

Как действует материал на потливость

При выборе носков следует уделять внимание материалу. Неправильно подобранные изделия могут вызвать сильное потоотделение, что способно привести к развитию грибковых заболеваний. Носки необходимо выбирать в зависимости от погоды и времени года. Летом лучше отдать предпочтение легким натуральным материалам, хорошо пропускающим воздух и быстро поглощающим влагу. Зимой носки должны обеспечивать тепло и отсутствие влаги. Приобретая носки, следует в первую очередь обращать внимание на состав, а не на внешний вид.

Синтетические и натуральные материалы

При производстве носков производители используют разные материалы. Часто носки изготавливают из шерсти и хлопка, которые отличаются гигиеничностью, позволяют коже дышать, хорошо впитывают влагу. Шерстяные материалы также хорошо поддерживает тепло в холодную погоду.

Намного реже используется лен, поэтому найти такие изделия трудно. Льняные носки впитывают влагу, держат тепло, а также являются износостойкими.

Материалы с небольшим процентом синтетики имеют достаточно высокое качество. Они хорошо сохраняют форму, отличаются износостойкостью и эластичностью.

От покупки носков с высоким содержанием синтетики лучше отказаться. Такие изделия гигиеничностью и гигроскопичностью не отличаются и плохо сохраняют тепло. Ногам в таких носках будет некомфортно, кожа не будет дышать, что станет причиной сильного потоотделения. Единственное преимущество синтетических носков – это невысокая цена.

Советы по выбору

При выборе носков следует смотреть на состав. Лучше остановиться на изделиях из натуральных тканей с небольшим содержанием синтетики (не более 5 процентов). Натуральный материал (хлопок) пропускает воздух, отлично впитывает влагу, в то время как синтетические нити держат нужную форму. Хороший выбор – шерстяные носки с незначительным добавлением эластана (5-10 процентов). Такие изделия лучше сохраняют форму, более изностойки и эластичны. Также следует обратить внимание на резинку. Очень узкая сдавит ногу, что приведет к нарушению кровообращения. Лучше купить носки с пресс-контролем.

Если придерживаться этих рекомендаций, ноги не будут потеть даже в зимней обуви.


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