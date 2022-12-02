На пятом месте Дева: шесть самых гостеприимных хозяев по знаку зодиака

Есть некоторые знаки зодиака, которые не любят скучать категорически. Их дом всегда полон гостей, что не случайно – они умеют их достойно принимать. Давайте узнаем, кто, по мнению астрологов, является самым гостеприимным в зодиакальном цикле.

Шестое место – Овен

Веселый, яркий, общительный человек умеет так мастерски организовывать любое застолье, что оно надолго запоминается. Обладает безусловными лидерскими качествами, которые использует для того, чтобы создать атмосферу веселья. Без страха берет инициативу в свои руки и следит за тем, чтобы каждому приглашенному было действительно комфортно.

Пятое место – Дева

Этот знак попал в рейтинг прежде всего за счет своего перфекционизма. Девы внимательны к деталям, предусмотрят такие тонкости и нюансы, о которых другие знаки даже не догадаются. Любое мероприятие, которое для гостей организует этот человек, будет спланировано до мелочей. Однако сами Девы, при всем своей гостеприимстве, в течение вечера будут переживать, что их идеальный план реализуется не в полной мере. Если идете к ним в гости – обязательно отметьте уровень подготовки, им будет очень приятно.

Четвертое место – Рак

Это достаточно скромные, домашние люди, которые не любят приглашать большое количество гостей. Но для тех, кого они рады видеть на своем торжестве, постараются сполна. Это очень щедрые и великодушные хозяева, готовые отдать близкому человеку едва ли не последнее. Они будут заранее готовиться к торжеству: приберут дома, приготовят целый стол, предусмотрят, как именно будут развлекать каждого гостя.

Третье место – Близнецы

Один из самых ярких и харизматичных знаков, человек, с которым хотят дружить практически все его знакомые. Нет ничего удивительного в том, что Близнецы попали в рейтинг знаков, для которых гостеприимство – не долг, но удовольствие. Они могут общаться сразу со многими приглашенными, непременно расшевелят того, кто от робости затаился в уголке. Они способны поддержать разговор практически на любую тему. Еще один плюс – Близнецы могут сделать любой вечер в кругу друзей незабываемым. Креативности и фантазии им не занимать.

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Второе место – Телец

Серебряную медаль рейтинга астрологи отдали Тельцу. Это представитель стихии Земля, человек сдержанный, рациональный, ценящий материальный комфорт. Телец обладает удивительной способностью создавать вокруг себя уют, поэтому каждый его гость чувствует себя как дома. Из квартиры этих людей не хочется уходить. А поскольку при за толботе о своих гостях Телец непременно соберет богатый стол, то отличное времяпрепровождение гарантировано.

Первое место – Лев

Это знатный тусовщик, которого сложно застать дома. Но если он организует прием, то делает это по высшему слову. Лев харизматичен и обаятелен, рядом с ним никому не будет скучно, его чувство юмора разрядит даже самую напряженную обстановку. Кроме того, представитель знака удивительно щедр. Наконец, их фантазия творит чудеса. Не удивляйтесь, если «обычный» день рождения Льва превратится в костюмированную вечеринку. Этот человек умеет и любит удивлять, поэтому гости не упустят случая посетить его дом.