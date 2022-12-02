 

Президенты США и Франции Байден и Макрон пообещали помогать Украине столько, сколько потребуется

02.12.2022, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтон и Париж будут оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона по итогам встречи в Белом доме.

В документе, который распространила пресс-служба Белого дома, говорится, что Байден и Макрон подтверждают неизменную поддержку США и Францией защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе посредством предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности столько, сколько потребуется. Как уточнили в Белом доме, речь идет об активизации поставок Киеву систем ПВО и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Украины, передает ТАСС.

Помимо этого, США и Франция намерены продолжать оказывать Украине прямую бюджетную поддержку, а также призывать международные финансовые институты увеличивать финансовую поддержку Киева со своей стороны. В заявлении подчеркивается, что Вашингтон и Париж будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе на международной конференции в Париже 13 декабря.

Кроме того, США и Франция заявили о приверженности устранению более широких «последствий российской специальной военной операции на Украине», в том числе работе с международным сообществом в целях повышения устойчивости к перебоям с продовольствием и энергоснабжением.

В документе также утверждается, что США и Франция подтвердили свою непоколебимую решимость «привлекать Россию к ответственности» за действия ее ВС и доверенных лиц, в числе которых «наемнические структуры», такие как ЧВК «Вагнер», на Украине. Вашингтон и Париж намерены делать это посредством поддержки «международным механизмов обеспечения ответственности», включая Международный уголовный суд, генпрокурора Украины, комиссию по расследованию Совета ООН по правам человека, Московский механизм ОБСЕ, санкции и другие средства.

Напомним, во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался на нежелание некоторых стран делиться оружием с Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.20 / Американские ученые создали микроскопических роботов

06.08.20 / Пьяный житель Львова пригрозил взорвать гранату в спортивном центре

24.09.21 / Ждите женщину — Times объяснила, зачем на китайскую космическую станцию отправлены упаковки с косметикой

09.07.20 / Пожары в Луганской области. Из-за сильного ветра огонь перебросился на новые участки леса

12.07.20 / Ляшко: Я – фанат “Динамо” (Киев) с шестилетнего возраста

16.01.22 / Над АЭС в Швеции летали неизвестные беспилотники, полиция не смогла их перехватить

16.03.22 / Кадыров призвал СБУ и ВСУ прекратить похищать на Украине невинных чеченцев

23.09.21 / Главу управления Следкома России по Пермскому краю нашли мертвым. Накануне силовики обсуждали стрельбу в Пермском университете

05.07.22 / Украина и Швеция обсудили военное сотрудничество

13.11.20 / В Кремле ответили на упреки в адрес РФ из-за Карабаха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика