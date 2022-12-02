OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы

Возможное введение ограничений на стоимость нефти из РФ странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, сообщила обозреватель Oil Price Ирина Слав.

Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ РФ предсказуемым, передает РИА «Новости».

Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.

Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.

Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.

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