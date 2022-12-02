 

Зеленский: Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций

02.12.2022, 1:25, Новости дня
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Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что в четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором были рассмотрены многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с «государством-агрессором». Он также сообщил, что СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в Украине «аффилированных с центрами влияния» Российской Федерации религиозных организаций, передает РИА «Новости».

Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости применить предусмотренные законом меры. Зеленский призвал создать в Украине такие условия, в которых какие-либо зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами.

Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.

Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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