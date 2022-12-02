 

На грани отчаяния: Собчак сообщила о покупке элитной виллы в Дубае за $47 млн с парковкой для яхты

02.12.2022, 1:13, Разное
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Ксения Собчак старается казаться хитрой и изворотливой, но порой ее подводит детское простодушие. Об этом говорит хотя бы то, что ведущая фактически призналась россиянам, что подыскивает себе недвижимость за рубежом. Журналистка показала свою контекстную рекламу, в которой риелторы предлагали ей купить элитную недвижимость в Дубае. Согласитесь, Васе Пупкину из Тараканово такую рекламу никогда не пришлют, потому что он никогда это жилье не купит. А Ксения Собчак, может, и купит, хоть и пока смеется над этой затеей.

Собчак предложили приобрести виллу за $47 млн. Предложение представили ей как выгодное и на хороших условиях. Это рассмешило Ксению Анатольевну, которая еще совсем недавно врала про отсутствие у нее израильского паспорта. Кто знает, может и теперь она лжет своим подписчикам.

В своем телеграм-канале Собчак выложила скрин диалога с риелтором, который описал недвижимость как “первые виллы от Ritz Carlton с собственной парковкой для яхты”. Журналиста предположила, что олигархи перестали покупать дорогую недвижимость, поэтому риелторы на грани отчаяния, пишет ОСН.

“Это я произвожу такое “богатое” впечатление, или деньги просто у всех закончились и это безысходность?” – отметила Собчак.

Напомним, Ксения Собчак сбежала из России накануне обысков в ее доме. Перед этим задержали ее коммерческого директора по делу о вымогательстве. Саму Собчак тоже могли привлечь к делу. Как раз в это время Собчак покинула страну и уехала через Белоруссию в Литву. Во время ее перехода через границу выяснилось, что у блондинки есть израильский паспорт.


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