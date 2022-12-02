Пять способов, чтобы получить кредит в любом банке

1. Получите кредит в зарплатном банке

Проще всего обратиться в банк, на карту которого получаете зарплату. Финансовые компании лояльнее относятся к таким клиентам и предлагают более низкие процентные ставки. Еще одно преимущество оформления кредита в зарплатном банке — не нужно собирать дополнительные документы и подтверждать платежеспособность. Менеджеры уже видят, какую зарплату получаете.

Например, Альфа-Банк предлагает зарплатным клиентам кредиты под 4%. Данные актуальны на момент написания статьи. Но под такой процент все равно можно получить заем только при высоком доходе. Даже если у вас низкая зарплата, менеджеры все равно могут одобрить заявку, но под более высокие проценты и на длительный срок.

2. Согласитесь на оформление страховки

Для повышения шансов на успешное оформление кредита, согласитесь на страховку жизни и здоровья. За счет этого вырастет сумму займа, но зато банк предложит кредит по более низкой процентной ставке.

Если рассчитаетесь с кредитом досрочно, вернете деньги за неиспользованные месяцы страховки. Для этого нужно будет написать заявление в страховую компанию.

Лучше всего оценить выгоду оформления кредита со страховкой и без страховки. Сделать это проще всего с помощью кредитного калькулятора. Или попросите сделать расчеты менеджера банка.

Чтобы сократить переплату по страховке, выберите компанию самостоятельно среди аккредитованных банком учреждений. Обычно финансовые компании сразу предлагают клиенту страховку на менее выгодных условиях. Но вы можете поинтересоваться у менеджера, какие еще компании аккредитованы банком. Если таких страховых организаций несколько, выберите более подходящую, где меньше сумма и размер переплаты.

3. Подтвердите основной и дополнительный доход

Заранее подготовьтесь к подаче заявки. При заполнении анкеты укажите реальный основной и дополнительный доход, прикрепите подтверждающие документы. Возьмите справку с работы о зарплате. Если получаете дополнительный доход, укажите это в анкете и тоже прикрепите подтверждающий документ.

Например, если сдаете недвижимость в краткосрочную или долгосрочную аренду, понадобится договор с квартиросъемщиком, где прописана сумма платы за недвижимость. Для тех, кто подрабатывает на фрилансе или оказывает услуги без заключения договора и неофициально, можно будет предоставить в банк выписку по счету за последний месяц.

Менеджеры банка не будут передавать сведения в налоговую, но учтут дополнительный доход при рассмотрении заявки. Чем выше будет доход, тем проще получить кредит на более выгодных условиях.

Если хотите получить кредит без подтверждения дохода, читайте блог МБК. В блоге публикуются актуальные статьи по кредитам, рефинансированию и ипотеке.

4. Получите кредит по акции

Найдите банк, который предлагает оформить кредит по акции. Часто встречаются финансовые предложения компаний, которые делают скидки. Например, в декабре 2022 года ВТБ банк предлагает получить кредит под 0% за первый месяц. Со второго месяца нужно будет платить проценты согласно кредитному договору.

В конце года многие финансовые компании стараются привлечь клиентов выгодными условиями и подарками. Например, с оформлением кредита банк предлагает заемщику кредитную карту с продолжительным льготным периодом и высоким кэшбэком.

Возьмите заем под залог

Для тех, у кого испорчен кредитный рейтинг или недостаточная платежеспособность, для получения денег под низкий процент, проще всего получить деньги под залог. Лояльнее всего банки относятся к заемщикам, которые оформляют займы под залог недвижимости или транспортного средства.

Дело в том, что финансовая компания получает страховку выплат в виде залога. Если перестанете выполнять финансовые обязательства, кредитор подаст в суд и может забрать залоговое обеспечение. В итоге получите только остаток денег.

Чтобы этого не произошло, реально оценивайте свою платежеспособность и вовремя платите кредит. Если не будет просрочек по оплате, а вы вовремя рассчитаетесь с кредитом, снимите обременение с имущества.