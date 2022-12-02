 

NTD – лицензия на грязь — британцы платят за возможность покопаться на берегах Темзы в поисках сокровищ

02.12.2022, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы найти ценные предметы, когда-то утонувшие в реке. Как передаёт NTD, их называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение. Однако сегодня нельзя просто прийти и что-то искать — на это нужна лицензия.

Сотни лондонцев приходят на берег Темзы, чтобы вот так порыться в земле. Этих людей в Великобритании называют мадларкерами, то есть грязекопателями. Они ищут ценные предметы, когда-то утонувшие в реке.

Люди находят монеты, пуговицы, лампы и даже обувь. Например, этому ботинку больше 300 лет.

АЛЕССИО ЧЕККОНИ, грязекопатель: Его хозяин, наверное, косолапил. Нога была немного кривая. Ботинок сильно сплющен с внутренней стороны.

Поисками сокровищ на берегу Темзы здесь занимаются по меньшей мере с конца XVIII века. Раньше бедняки и бродяги так пытались заработать на жизнь, а теперь это модное увлечение.

Однако нельзя просто прийти сюда и что-то искать. На это нужна лицензия. Раньше её получали в администрации порта Лондона. Теперь разрешений больше не выдают – боятся за целостность береговой линии.

ДЖЕЙМС ТРИММЕР, сотрудник порта Лондона: Лет пять назад мы выдали 200 лицензий. Сейчас их количество увеличилось до 5000. Это очень много.

Отмена лицензирования нарушила планы некоторых иностранцев, которые тоже мечтали попытать счастья в поисках на Темзе.

МИШЕЛЬ РОНБЕК, жительница Канады: Мы потратили тысячи долларов, готовясь к этому путешествию. Отменить его уже нельзя.

В средние века Темза была оживлённой транспортной магистралью, поскольку дороги в Лондоне были очень плохими. Лодочники перевозили пассажиров вверх и вниз по реке или на другой берег.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Мнение: “Воланд”

29.03.21 / Все члены КПРФ обязаны принять православие до 1 сентября 2021 года

09.11.22 / “Произошла трагедия”: композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии

16.12.21 / Мнение: Выполнение контракта

14.09.22 / Мнение: Они пришли за “парнем с подушкой”

01.07.21 / Скандалы: Наказание без преступления

07.06.22 / Мнение: Новые города в Сибири

31.07.20 / От любовной драмы в графстве Слайго до преступления в Монтерее: гид по знаковым местам съемок сериалов

13.04.21 / Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

30.09.22 / И зачем это всё? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика